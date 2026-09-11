Die Oracle Aktie zeigt sich nach den Quartalszahlen freundlich. Der US Software- und Cloudkonzern steigerte Umsatz und Gewinn und übertraf beim Umsatz die Erwartungen der Analysten.Starke Zahlen nach Börsenschluss Oracle hat nach US Börsenschluss seine Ergebnisse für das abgelaufene Quartal vorgelegt und damit Anleger überzeugt. Der Konzern konnte sowohl den Umsatz als auch den Gewinn steigern. Besonders positiv wurde aufgenommen, dass die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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