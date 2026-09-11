Schwerin (ots) -Praxiserprobte Elterngeldsoftware steht als SaaS-Lösung bereit und wird für die digitale Vernetzung der Verwaltung weiterentwickeltElterngeld gehört zu den Verwaltungsleistungen, mit denen viele Familien direkt in Berührung kommen. Hinter einem Antrag steht jedoch ein umfangreicher Bearbeitungsprozess: Angaben müssen geprüft, Leistungen berechnet, Bescheide erstellt und Zahlungen veranlasst werden.Eine seit vielen Jahren eingesetzte Software aus Mecklenburg-Vorpommern ist dafür technisch grundlegend neu aufgestellt und als Cloud-Service verfügbar. ELGiD.web (Elterngeld im Dialog) ist seit Juni 2026 als Software-as-a-Service (SaaS) auf dem "Marktplatz Deutschland Digital" der Deutschen Verwaltungscloud verfügbar. Die Fachanwendung kommt bereits in Elterngeldstellen mehrerer Bundesländer zum Einsatz. Entwickelt und betreut wird sie von der DVZ M-V GmbH, dem IT-Dienstleister des Landes Mecklenburg-Vorpommern.In den vergangenen Jahren wurde die Lösung umfassend überarbeitet und technisch neu aufgestellt. Für die Nutzung ist keine lokale Installation erforderlich. Im SaaS-Modell können technische Anpassungen und Aktualisierungen zentral bereitgestellt werden.Auch die künftige Weiterentwicklung orientiert sich an den übergreifenden Zielen der Verwaltungsdigitalisierung. ELGiD.web erfüllt zentrale Vorgaben des IT-Planungsrats und unterstützt die Umsetzung des Deutschland-Stacks. Gemeint ist damit eine gemeinsame technische Grundlage, die digitale Verwaltungsangebote von Bund, Ländern und Kommunen besser miteinander verbinden soll. Weitere Schnittstellen zu digitalen Verwaltungsdiensten sind in Planung und Umsetzung.Pressekontakt:Bettina DeuilProjektleitung Marketing/ UnternehmenskommunikationE-Mail: b.deuil@dvz-mv.deTelefon: +49 385 4800-390Internet: www.dvz-mv.deOriginal-Content von: DVZ Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183388/6350363