Mainz (ots) -Gesellschaftlichen Austausch fördern, Perspektivenvielfalt sichtbar machen und Menschen mit verlässlichen Wissens- und Bildungsangeboten zu erreichen - das sind die zentralen Aufgaben der künftigen Hauptabteilung Wissen und Dialog. Die Leitung übernimmt zum 1.12.2026 Sebastian Bösel, bislang Abteilungsleiter Multimediale Aktualität Rheinland-Pfalz.Stuttgart. Der Südwestrundfunk (SWR) stellt sich organisatorisch umfassend neu auf. Im Rahmen dieses Struktur-Updates entsteht die künftige Programmdirektion Wissen, Gesellschaft und Rheinland-Pfalz - eine von künftig noch drei statt bisher vier Programmdirektionen. In dieser Direktion führt der SWR seine Bereiche Wissenschaft und Bildung, Medienkompetenz, Religion und Leben sowie eine neue Dialog Unit in der künftigen Hauptabteilung Wissen und Dialog zusammen.SWR Intendant Kai Gniffke:"In Zeiten von Desinformation und Polarisierung ist es unsere Aufgabe, Orientierung zu geben, Wissen zugänglich zu machen und Räume für gesellschaftlichen Dialog zu öffnen. Mit Sebastian Bösel übernimmt eine Persönlichkeit die Hauptabteilung Wissen und Dialog, die für journalistische Qualität und den gesellschaftlichen Auftrag des SWR steht."SWR Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz und künftige Programmdirektorin Wissen, Gesellschaft und Rheinland-Pfalz Ulla Fiebig:"Sebastian Bösel bringt vielfältige Erfahrungen mit: als Journalist, als Führungskraft, mit Veränderungsprozessen und Formatentwicklung. Er denkt strategisch, ist innovativ, arbeitet beharrlich und hat immer auch die Mitarbeitenden und ihre Bedürfnisse im Blick. Genau das brauchen wir, wenn es jetzt darum geht, verschiedene Redaktionen in einer Hauptabteilung neu zusammenzuführen, die mit ihren Angeboten und Aktivitäten auch dazu beitragen soll, Begegnung zu ermöglichen und gesellschaftlichen Austausch zu beleben."Hauptabteilungsleiter Wissen und Dialog Sebastian Bösel:"Mit journalistisch-programmlichem Dialog die Demokratie stärken, Wissen und Bildung und Medienkompetenz vermitteln, mit multimedialen Inhalten Orientierung geben und Bindung schaffen. Dieser Mix macht das Portfolio der neuen Hauptabteilung so relevant und zukunftsorientiert. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen dazu passende Inhalte und Angebote zu gestalten."Vita Sebastian BöselSebastian Bösel wurde 1969 in Wiesbaden geboren. Der Diplom-Geograph mit Abschluss an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz kam Mitte der 90er Jahre zu SWF3, arbeitete dort als Reporter, Redakteur und Moderator. Nach seiner journalistischen Ausbildung im SWR wechselte er als Autor zum ARD-Politikmagazin REPORT Mainz. Später leitete er die Stabsstelle in der Multimedialen Chefredaktion und koordinierte dabei den Zusammenschluss der Chefredaktionen im SWR sowie den multimedialen Umbau der Programmdirektion Information. 2022 entwickelte er federführend das digitale Dialog-Projekt "MixTalk", das seit 2023 auf dem ARD Twitch-Kanal streamt. Seit 2023 leitet Sebastian Bösel die Abteilung Multimediale Aktualität in Rheinland-Pfalz und entwickelt in dieser Rolle mit dem Team unter anderem die multimediale Nachrichtenmarke SWR Aktuell konsequent weiter.Infos auch hier: http://swr.li/sebastian-boesel-neuer-hal-wissen-und-dialogNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt:Stefanie Zenke, Tel. 0711 929 11030, kommunikation@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6350361