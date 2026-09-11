Berlin (ots) -Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Samstag, 12. SeptemberMünchen: "Mit offenen Augen" - Europäische Kommission rückt beim ZAMANAND Festival Opferrechte ins BlickfeldHinschauen statt wegschauen: Die Kampagne der Europäischen Kommission zur Stärkung der Rechte von Opfern von Straftaten macht beim ZAMANAND (https://zamanand.de/) Festival auf dem Odeonsplatz in München Station. Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, bei der Challenge "Mit offenen Augen" (https://victims-rights.campaign.europa.eu/de/country/germany/event) teilzunehmen. Dabei blicken sich zwei Personen möglichst lange direkt an. Das soll auch andere ermutigen, die Augen offen zu halten, wenn es in ihrem Umfeld zu Straftaten kommt, und Opfer zu unterstützen. Pressekontakt: Sabine Berger, Pressesprecherin der Münchener Regionalvertretung der Europäischen Kommission, Tel. +49 152 0919 2820.Sonntag, 13. SeptemberBerlin: EU-Kommissar Micallef beim Finale der FIBA Basketball-Weltmeisterschaft der FrauenEU-Kommissar Glenn Micallef, zuständig für Generationengerechtigkeit, Jugend, Kultur und Sport, besucht in Berlin das Finale der Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen.Rovaniemi/Finnland: Kaja Kallas und Jozef Síkela beim European Arctic Summit (bis 14. September)Die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Kaja Kallas, und EU-Kommissar Jozef Síkela, zuständig für internationale Partnerschaften, nehmen gemeinsam mit EU-Ratspräsident António Costa am European Arctic Summit teil. Im Mittelpunkt steht die Stärkung eines gemeinsamen strategischen Ansatzes der EU für die Arktis angesichts ihrer wachsenden geopolitischen Bedeutung. Das Treffen findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die EU ihre Arktisstrategie an die veränderten wirtschaftlichen, geopolitischen und ökologischen Rahmenbedingungen anpasst. Das Treffen knüpft an mehrere hochrangige EU-Termine zur Arktis in diesem Jahr an, darunter den jüngsten Besuch (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_26_1800) von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Kommissar Síkela in Grönland, das EU-Arktische-Forum (https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/events/eu-arctic-forum-indigenous-peoples-dialogue-and-arctic-youth-dialogue-2026-09-01_en?prefLang=de&etrans=de) in Brüssel zu Beginn des Monats sowie Kallas' Teilnahme an der Arctic Frontiers Conference (https://www.eeas.europa.eu/eeas/arctic-state-affairs-keynote-speech-hrvp-kaja-kallas-2026-arctic-frontiers-conference_en) im Februar dieses Jahres.Montag, 14. SeptemberBerlin: Veranstaltung zu resilienten Wertschöpfungsketten und NachhaltigkeitWie reduzieren Unternehmen durch Nachhaltigkeitsmanagement Risiken und schaffen resilientere Wertschöpfungsketten? Und wie lassen sich erfolgreiche Ansätze sichtbar machen und skalieren? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Veranstaltung "Proof of Progress: How collaboration along value chains drives resilience and sustainability". Die politische Keynote hält Sven Gentner, Head of Unit Asset Management bei der Europäischen Kommission. Auf dem Programm stehen außerdem interaktive Solution Labs und eine Fishbowl-Diskussion zur Beschleunigung der Transformation, u.a. mit Robin Hodess, CEO der Global Reporting Initiative, Jannik Rau, Geschäftsführer der Rau GmbH, Katarin Wagner, Geschäftsführerin von econsense, und Claudia Kister, Direktorin Sustainable Finance des Bankenverbands. Eine begleitende Ausstellung zeigt, wie sieben Unternehmen Nachhaltigkeitsrisiken erfolgreich managen. Den Abschluss bilden ein Empfang und Networking. Veranstalter ist der Sustainable Finance Think Tank Climate & Company. Die Veranstaltung findet auf Englisch statt. Ort: Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin. Weitere Informationen zum Programm und Anmeldung hier (https://climateandcompany.org/events/proof-of-progress-how-collaboration-along-value-chains-drives-resilience-and-sustainability/).Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 17. September)Zum Auftakt der Plenartagung befasst sich das Europäische Parlament laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-09-14_EN.html) mit mehreren Vorhaben zum Emissionshandel und zur Dekarbonisierung. In einer gemeinsamen Aussprache geht es um die Ausweitung des CO2-Grenzausgleichssystems CBAM auf nachgelagerte Produkte und um Maßnahmen gegen Umgehung sowie um die Einrichtung eines befristeten Dekarbonisierungsfonds. Außerdem beraten die Abgeordneten über Änderungen an der Marktstabilitätsreserve des EU-Emissionshandelssystems, mit denen die Ungültigerklärung von Zertifikaten beendet werden soll. EBS überträgt die Tagung live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260914) ab 17 Uhr (Pressebriefing ab 16.30 Uhr).Dublin/Irland: Informelles Treffen der EU-Ministerinnen und -Minister für Kohäsionspolitik (bis 15. September)Bei dem informellen Treffen beraten die für Kohäsionspolitik zuständigen Ministerinnen und Minister über die künftige Ausrichtung der EU-Kohäsionspolitik. Den Vorsitz führt der irische Minister für öffentliche Ausgaben, Infrastruktur, Reform des öffentlichen Dienstes und Digitalisierung, Jack Chambers. Im Mittelpunkt stehen die künftige Gestaltung, Finanzierung und Umsetzung der Kohäsionspolitik nach dem derzeitigen Haushaltszeitraum. Dabei geht es auch darum, wie wirtschaftliche, soziale und territoriale Unterschiede zwischen den Regionen weiter verringert werden können. Das Treffen bietet Gelegenheit für einen strategischen Austausch, die Festlegung thematischer Prioritäten und die Suche nach gemeinsamen Positionen im weiteren Verlauf der Verhandlungen über die nächste Förderperiode ab 2028. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz am Dienstag live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260915) (Details folgen). Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2026/09/06-08/) sowie auf der Website der irischen Ratspräsidentschaft (https://irish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-agriculture-ministers/).Kourou: EU startet Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-3C (bis 15. September)Die Europäische Union startet mit Copernicus Sentinel-3C den neuesten Satelliten ihres Erdbeobachtungsprogramms Copernicus. Sentinel-3C soll vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guayana, an Bord einer Vega-C-Rakete ins All gebracht werden und künftig gemeinsam mit Sentinel-3A und Sentinel-3B die Ozeane, Landflächen, Eisgebiete und die Atmosphäre beobachten. Die Daten sollen unter anderem die Umwelt- und Klimabeobachtung sowie Meeres- und Wettervorhersagen unterstützen und dazu beitragen, Veränderungen des Planeten besser zu verstehen. Sentinel-3 misst unter anderem Meerestemperatur, Meeresspiegel und Wasserfarbe sowie Temperaturen an Land und liefert Daten zur Beobachtung von Dürren, Waldbränden, Vegetation, Gewässern und Ökosystemen. Copernicus-Daten stehen frei und offen zur Verfügung. (EU Space Policy (https://eu-space.europa.eu/copernicus-sentinel-3c-new-eye-our-changing-planet)) Der Start ist für Montag, 22.21 Uhr Ortszeit in Kourou vorgesehen, entsprechend 3.21 Uhr MESZ am Dienstag. Weitere Informationen und Live-Übertragung des Starts hier (https://eu-space.europa.eu/copernicus-sentinel-3c-new-eye-our-changing-planet).Dienstag, 15. SeptemberStraßburg: Wöchentliche KommissionssitzungDie Kommission befasst sich in ihrer Sitzung aus Straßburg laut vorläufiger Agenda (https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2026)2577&lang=de) mit dem Schutz von Kindern im Internet sowie mit einem Paket für faire Arbeitskräftemobilität. Zu letzterem gehören ein Vorschlag für einen Europäischen Sozialversicherungspass, die Stärkung der Europäischen Arbeitsbehörde und eine Initiative zur Übertragbarkeit von Kompetenzen.Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 17. September)Am zweiten Tag der Plenartagung stehen laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-09-15_EN.html) zunächst die Empfehlungen des Sonderausschusses zum Europäischen Demokratieschild auf der Tagesordnung. Von 12 bis 13 Uhr stimmen die Abgeordneten u.a. über die Marktstabilitätsreserve für Gebäude, Straßenverkehr und weitere Sektoren, Fischereiregeln, den Berichtigungshaushalt, die Jugendgarantie und die EU-Jugendstrategie 2019-2027, die globale Rolle des Euro, einen EU-Krisenplan für das Gesundheitspersonal sowie hybride Kriegsführung und den Schutz kritischer Sicherheits- und Verteidigungsinfrastruktur ab. Ab 15 Uhr folgen eine Fragestunde mit der Europäischen Kommission und eine gemeinsame Aussprache zu drei Vorschlägen im Verteidigungsbereich. Dabei geht es um schnellere Genehmigungsverfahren für Verteidigungsprojekte, vereinfachte Transfers und Beschaffung sowie erleichterte Investitionen in die Verteidigungsindustrie. Anschließend sind eine Fragestunde mit der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, und eine außenpolitische Debatte in ihrer Anwesenheit vorgesehen. EBS überträgt alle Debatten live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260915) ab 9 Uhr.Mittwoch, 16. SeptemberStraßburg: Kommissionspräsidentin von der Leyen hält Rede zur Lage der Union (SOTEU)Im vergangenen Jahr hat Europa aktiv daran gearbeitet, in einer unvorhersehbareren Welt mehr Verantwortung für seine eigene Zukunft zu übernehmen. Europa investiert mehr in seine Sicherheit, stärkt seine Wettbewerbsfähigkeit, beschleunigt den Übergang zu sauberer heimischer Energie und baut weltweit neue Partnerschaften auf. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird in ihrer Rede zur Lage der Union ("SOTEU" - State of the Union) im Europäischen Parlament auf die Errungenschaften des vergangenen Jahres eingehen und einen Ausblick auf das kommende Jahr geben. Diese Rede ist ein entscheidender Moment für die Demokratie in der EU, sie bietet die Gelegenheit, das vergangene Jahr zu reflektieren, die Prioritäten der EU für Europa und darüber hinaus darzulegen und neue Initiativen anzukündigen, die auf den bisherigen Erfolgen der EU aufbauen. Die Übertragung über den Audiovisuellen Dienst der Europäischen Union EBS (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/) aus dem Europäischen Parlament startet um 8.45 Uhr, die Rede beginnt gegen 9 Uhr. Es schließt sich eine parlamentarische Debatte an. Weitere Informationen auf der Website der Rede zur Lage der Union (https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/state-union_de), inklusive eines Überblicks über die Arbeit der Kommission im vergangenen Jahr.Berlin: Rede zur Lage der Europäischen Union 2026 und erste Reaktionen der Fraktionsvorsitzenden im Europäischen ParlamentDie Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, die Europäische Bewegung Deutschland, das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland und Table.Briefings laden dazu ein, die Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Lage der Union sowie die anschließenden Reaktionen der Fraktionsvorsitzenden im Europäischen Parlament live im Europäischen Haus zu verfolgen. Nach einer Begrüßung durch Barbara Gessler, Vertreterin der Europäischen Kommission in Deutschland, folgt die Übertragung der Rede. Im Anschluss gibt Dr. Anna-Maija Mertens, Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland e. V., eine erste Einordnung. Anschließend diskutiert sie mit dem litauischen Botschafter Giedrius Puodziunas, Fabian Zacharias, Geschäftsleiter Politik und Gesellschaft bei Bitkom, und Isabel Rutkowski, Bundesvorsitzende der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands und Mitglied im Jugendbeirat der Präsidentin der Europäischen Kommission. Die Moderation übernimmt Till Hoppe, Mitglied der Chefredaktion von Table.Briefings. Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin; Uhrzeit: 8.15 bis ca. 13 Uhr. Eine Anmeldung (https://crm.netzwerk-ebd.de/civicrm/event/register?reset=1&id=295) ist erforderlich. Weitere Informationen hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/nachrichten-und-veranstaltungen/veranstaltungen/rede-zur-lage-der-europaischen-union-soteu-2026-und-erste-reaktionen-der-fraktionsvorsitzenden-im-2026-09-16_de).Bonn: Zwei Veranstaltungen zur Rede zur Lage der UnionDie Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn lädt anlässlich der Rede zur Lage der Europäischen Union zu zwei Veranstaltungen ein. Am Vormittag verfolgen über 60 Schülerinnen und Schüler gemeinsam die Live-Übertragung der Rede, analysieren anschließend die zentralen Inhalte, diskutieren aktuelle europäische Themen und entwickeln eigene journalistische Beiträge zu ihren Schwerpunkten. Weitere Informationen hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/nachrichten-und-veranstaltungen/veranstaltungen/die-rede-zur-lage-der-union-live-mit-schulerinnen-und-schulern-zuschauen-analysieren-berichten-2026-09-16_de?prefLang=en&utm_source=chatgpt.com). Am Mittag werden gemeinsam mit geladenen Kooperationspartnerinnen und -partnern die wichtigsten Aussagen der Rede eingeordnet und ihre Bedeutung für Bonn, Nordrhein-Westfalen und die regionale europäische Debatte diskutiert. Im Mittelpunkt stehen u.a. die angekündigten Prioritäten und politischen Leitlinien sowie Fragen zu Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit, Demokratie und Chancen für die Bürgerinnen und Bürger. Beide Veranstaltungen sind nicht öffentlich und richten sich an geladene Gäste. Für Medienvertreterinnen und -vertreter stehen Expertinnen und Experten, unter anderem der Europäischen Kommission, für O-Töne und Hintergrundgespräche zur Verfügung; vor Ort bestehen Foto- und Filmmöglichkeiten. Uhrzeit: 13 bis ca. 15 Uhr. Weitere Informationen hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/nachrichten-und-veranstaltungen/veranstaltungen/mittagsveranstaltung-zur-rede-zur-lage-der-europaischen-union-soteu-2026-2026-09-16_de). Ort für beide Veranstaltungen: Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn, Bundeskanzlerplatz 2d, 53113 Bonn. Kontakt: patrycja.sypel@ec.europa.eu, Tel.: +49 228 53009 26München: Veranstaltung anlässlich der Rede zur Lage der EUDie Regionalvertretung der Europäischen Kommission, das Münchner Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments und EUROPE DIRECT München laden dazu ein, die Schwerpunkte der Rede sowie die anschließenden Redebeiträge von Fraktionsvorsitzenden des Europäischen Parlaments in einem Zusammenschnitt zu verfolgen. Unmittelbar im Anschluss diskutieren Ulrike Müller, Abgeordnete des Bayerischen Landtags und stellvertretende Vorsitzende des Europa-Ausschusses, Prof. Dr. Jasmin Riedl, Professorin für Politikwissenschaften an der Universität der Bundeswehr München, Dr. Jochen Wiegmann, Chefvolkswirt und Abteilungsleiter Politik, Volkswirtschaft und Wirtschaftsjunioren der IHK für München und Oberbayern, und Farras Fathi, Vorsitzender der Jungen Europäischen Föderalist:innen Bayern, über die zentralen Botschaften und die politischen Prioritäten für Europa. Moderiert wird die Diskussion von Sabine Appelhagen. Ort: WERK 1, Am Kartoffelgarten 14, 81671 München; Uhrzeit: 17-19.30 Uhr. Die Veranstalung ist kostenlos; eine Anmeldung (https://veranstaltungen.muenchen.de/raw/veranstaltungen/rede-zur-lage-der-europaeischen-union-public-viewing-diskussion-am-16-september/) ist erforderlich. Kontakt: europe-direct@muenchen.de. Weitere Informationen hier. (https://germany.representation.ec.europa.eu/nachrichten-und-veranstaltungen/veranstaltungen/veranstaltung-anlasslich-der-rede-zur-lage-der-eu-2026-09-16_de)Stuttgart: Live-Übertragung und Diskussion zur Rede zur Lage der UnionIn Stuttgart wird die Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Lage der Union live übertragen. Im Anschluss diskutieren Expertinnen und Experten zentrale Aspekte der Rede und ihre Auswirkungen auf die Region Stuttgart und das Land Baden-Württemberg. Nach der Begrüßung durch Rainer Wieland, Vorsitzender des Verbands Region Stuttgart, und Wolfgang Bücherl, Leiter der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in München, beginnt um 9 Uhr die Live-Übertragung. Ab 10.30 Uhr diskutieren Florian Ziegenbalg, Leiter des Referats für Europapolitik und Grundsatzfragen Europa im Staatsministerium Baden-Württemberg, Edith Strassacker, Vizepräsidentin der IHK Region Stuttgart, Prof. Dr. Jan Bergmann, Richter und Professor für Europarecht, und Nils Heck, Vorstandsvorsitzender des Young Founders Network, über europäische Prioritäten und regionale Perspektiven. Die Moderation übernimmt Anna Spechtenhauser, stellvertretende Leiterin des Europabüros Region Stuttgart. Veranstalter sind die Regionalvertretung der Europäischen Kommission in München, der Verband Region Stuttgart, die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH und EUROPE DIRECT Stuttgart. Ort: Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH, Friedrichstraße 10, 70174 Stuttgart; Beginn: 8.30 Uhr. Eine Anmeldung (https://pretix.eu/wrs/SOTEU2026/) ist erforderlich. Kontakt: heike.thumm@region-stuttgart.de oder lana.mayer@europe-direct-stuttgart.de.Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 17. September)Nach der Rede zur Lage der Union (https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/state-union_de) ab 9 Uhr geht es laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-09-16_EN.html) ab Mittag u.a. um das Binnenmarkt- und Zollprogramm 2028-2034, das Instrument für Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit 2028-2034, den konsularischen Schutz nicht vertretener EU-Bürgerinnen und -Bürger in Drittstaaten sowie Abkommen der EU mit der Schweiz über die Übermittlung von Fluggastdaten, mit dem Vereinigten Königreich über die Zusammenarbeit bei der Anwendung des Wettbewerbsrechts sowie mit Island und Norwegen über deren Teilnahme an GOVSATCOM und dem Programm für sichere Konnektivität. Weitere Abstimmungen betreffen die politischen Beziehungen zwischen der EU und China, eine EU-Strategie für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie geschlechtsspezifische Ungleichheiten im Gesundheitsbereich. Außerdem finden Aussprachen zu Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit statt. EBS überträgt alle Debatten live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260916).Donnerstag, 17. SeptemberBonn: Empfang der Europäischen Kommission im Rahmen des BONN SUMMIT (bis 18. September)Im Rahmen des ersten BONN SUMMIT - European Forum on Culture and Politics lädt die Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn unter dem Titel "Kulturpolitik - regional, national, europäisch, global?" zu einem Empfang ein. Der BONN SUMMIT bringt unter dem Leitgedanken "Cultural Forces for Open Societies" Akteurinnen und Akteure aus Kunst, Kultur, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zusammen, um über aktuelle Herausforderungen und deren kulturelle Dimension zu diskutieren. Im Mittelpunkt steht das Verhältnis von Kultur und Politik in Zeiten geopolitischer Machtverschiebungen. Beim Empfang sprechen in informellem Rahmen Barbara Gessler, Vertreterin der Europäischen Kommission in Deutschland, Sven Sappelt, Kurator der Bundeskunsthalle, Basil Kerski, Präsident der Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen, und Dr. Katharina von Ruckteschell-Katte, Abteilungsleiterin Kultur und Bildung am Goethe-Institut. Journalistinnen und Journalisten sind eingeladen, sowohl den Empfang als auch das Rahmenprogramm in der Bundeskunsthalle journalistisch zu begleiten. Das Rahmenprogramm umfasst "The New World Order: Das Ende des transatlantischen Westens?" am 16. September, "Kulturelle Infrastrukturen unter Beschuss" am 17. September und "Public Imaginaries. Europäische Identität zwischen Selbstrelativierung und Selbstbehauptung" am 18. September. Empfang am 17. September: Rooftop Lounge der Regionalvertretung der Europäischen Kommission, Bundeskanzlerplatz 2, Bonn; Uhrzeit: 19 Uhr. Anmeldung für den Empfang bis 11. September. Kontakt: Patrycja.Sypel@ec.europa.eu und sandra.fiene@ec.europa.eu. Der BONN SUMMIT findet vom 16. bis 18. September in der Bundeskunsthalle, Helmut-Kohl-Allee 4, 53113 Bonn, statt. Programm und Akkreditierung: www.bonnsummit.de.Straßburg: Plenartagung des Europäischen ParlamentsAm letzten Tag der Plenartagung stimmen die Abgeordneten laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-09-17_EN.html) unter anderem über den neuen Zollkodex der Union und die Einrichtung einer Europäischen Zollbehörde ab. Weitere Abstimmungen betreffen die Bewertung der Gemeinsamen Fischereipolitik, den Drogenhandel auf europäischen Gewässern und den Schutz der Grenzen, die Auswirkungen sozialer Medien und des Online-Umfelds auf junge Menschen sowie die Rolle sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Standards für einen fairen Wettbewerb bei aquatischen Lebensmitteln und für die Ernährungssicherheit. Am Nachmittag sind außerdem große Anfragen vorgesehen. EBS überträgt alle Debatten live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260917).Freitag, 18. SeptemberHamburg: EU-Kommissar Glenn Micallef beim Reeperbahn FestivalEU-Kommissar Glenn Micallef, zuständig für Generationengerechtigkeit, Jugend, Kultur und Sport, nimmt am Reeperbahn Festival teil. Er eröffnet ab 13.45 Uhr eine Diskussionsrunde im Rahmen des European Streaming Economy Summit mit einem Keynote-Interview zur Zukunft des Musikstreamings. Beim MME Awards Showcase spricht er über Chancen für aufstrebende europäische Künstlerinnen und Künstler. Zudem nimmt er an der ANCHOR Award Show an einem Gespräch über junge Talente, kulturelle Vielfalt und die musikalische Zukunft Europas teil. Als EU-Kommissar arbeitet Micallef unter anderem daran, die Kultur- und Kreativwirtschaft zu stärken, Kinder und junge Menschen zu fördern, das europäische Sportmodell weiterzuentwickeln und Generationengerechtigkeit langfristig in der europäischen Politik zu verankern. Weitere Informationen auf der Festivalseite (https://www.reeperbahnfestival.com/event/streamingoekonomie).Brüssel: Treffen der Euro-GruppeDie Euro-Gruppe ist ein informelles Gremium, in dem die Finanzministerinnen und -minister der Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets zusammenkommen. Sie erörtern Fragen im Zusammenhang mit der gemeinsamen Währung und koordinieren ihre Wirtschaftspolitik. Weitere Informationen in Kürze hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eurogroup/2026/09/18/).Dublin/Irland: Informelles Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzministerinnen und -minister (bis 19. September)Bei dem informellen Treffen beraten die EU-Wirtschafts- und Finanzministerinnen und -minister über aktuelle wirtschafts- und finanzpolitische Fragen. Gastgeber ist der irische Tánaiste und Finanzminister Simon Harris. Im Mittelpunkt des zweitägigen Treffens stehen zentrale makroökonomische Entwicklungen, die Finanzstabilität und strategische politische Prioritäten der Europäischen Union. Im Rahmen des Programms kommen außerdem die Präsidentinnen und Präsidenten der EU-Zentralbanken auf Einladung des Gouverneurs der irischen Zentralbank, Gabriel Makhlouf, zusammen. EBS+ überträgt die abschließende Pressekonferenz am Samstag live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260919) ab 13.40 Uhr. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2026/09/18-19/) sowie auf der Website der irischen Ratspräsidentschaft (https://irish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-economic-and-financial-affairs-ministers-ecofin/).Samstag, 19. SeptemberBerlin: EU goes SZummerBreak JugendfestivalBeim SZummerBreak Jugendfestival im Strandbad Wannsee erwartet junge Menschen im Alter von 12 bis 27 Jahren neben einem mehrstündigen Bühnenprogramm und einem Beachsoccer-Turnier ein vielfältiges Angebot von Jugendeinrichtungen und Organisationen. Auch die EU ist mit einem Stand vertreten. Dort können Jugendliche unter anderem Beutel bedrucken, ihr Wissen zur Europäischen Union bei einem Quiz auffrischen, mit temporären Tattoos experimentieren und ihr Glück an einem Glücksrad versuchen. Mitarbeitende der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments werden mit verschiedenem Infomaterial bereitstehen und freuen sich auf den Austausch. Der EU-Stand ist von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Das Festival endet um 22 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei. Ort: Strandbad Wannsee, Wannseebadweg 25, 14129 Berlin. Weitere Informationen und Updates auf dem Instagramkanal (https://www.instagram.com/szummerbreakfestival/) des Festivals unter @szummerbreakfestival.Sonntag, 20. SeptemberDublin/Irland: Informelle Tagung der EU-Verkehrsminister (bis 21. September)Im Rahmen der irischen EU-Ratspräsidentschaft kommen die Verkehrsministerinnen und -minister der EU, Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen Kommission sowie hochrangige Beamte in Dublin zu einer informellen Tagung zusammen. Im Mittelpunkt stehen gemeinsame Herausforderungen und wichtige Entwicklungen in der europäischen Verkehrspolitik. Diskutiert wird insbesondere, wie das EU-Verkehrsnetz als Rückgrat des Binnenmarkts funktioniert und wie sich die europäische Verkehrspolitik weiterentwickeln sollte, um eine sichere, resiliente und wettbewerbsfähige Union zu unterstützen. Der informelle Austausch dient auch der Vorbereitung der formellen Tagung des Rates für Verkehr, Telekommunikation und Energie (Verkehr) im November. Veranstalter ist das irische Verkehrsministerium. Ort: Dublin, Irland. EBS+ überträgt die abschließende Pressekonferenz am Montag live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260921) ab 18 Uhr. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/tte/2026/09/20-21) und auf der Website der irischen Ratspräsidentschaft (https://irish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-transport-ministers-tte-transport).Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlineMail: COMM-REP-DE-PRESS@ec.europa.euOriginal-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35368/6350372