Das faltbare iPhone hat bei vielen ein DéjÃ -vu ausgelöst: Tatsächlich hat Microsoft schon 2020 ein ähnliches Gerät auf den Markt gebracht, das Apples Entwicklung wie eine alte Idee im neuen Gewand erscheinen lässt. Am Mittwoch hat Apple das mit Spannung erwartete iPhone Duo vorgestellt. Das erste faltbare Smartphone des Unternehmens verfügt über ein großes, klappbares Innendisplay und ein kleineres Außendisplay. Damit stößt das neue Modell allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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