Berlin (ots) -Bernd Schmitz ist neuer Präsident des Deutschen Verbands Tiernahrung e. V. (DVT). Die Mitglieder wählten ihn auf der 26. DVT-Jahrestagung zum Nachfolger von Cord Schiplage, der den Verband seit 2022 geführt hat. Mit dem Führungswechsel setzt der DVT zugleich seine neue Gremienstruktur um: Künftig tragen Präsidium und Vorstand klare Verantwortungen, um gemeinsam die Entscheidungswege zu verschlanken und, um für die Aufgaben in der Zukunft gut aufgestellt zu sein. "Unsere Branche steht vor politischen Entscheidungen, die unmittelbar auf die Futtermittelwirtschaft wirken. Als DVT müssen wir deshalb schnell, geschlossen und mit einer klaren Stimme auftreten. Dafür schafft die neue Struktur die Voraussetzungen", so Schmitz.Schmitz führt seit August 2019 als Geschäftsführer die AGRAVIS Futtermittel GmbH und ist seit 2019 im DVT-Vorstand. Auf europäischer Ebene vertritt er den DVT seit 2023 als FEFAC-Vizepräsident; die Mitglieder bestätigten ihn kürzlich für eine zweite Amtszeit. Bernd Schmitz konstatiert: "Wer aus der Praxis kommt, weiß, wo in der Branche der Schuh drückt. Ich kenne die Fragen, die unsere Mitgliedsunternehmen jeden Tag beschäftigen, und werde diese Perspektive in meine neue Aufgabe einbringen. Entscheidend ist für mich aber auch, dass Ehrenamt und Hauptamt noch enger zusammenspielen und wir gemeinsam strategische Impulse für die Zukunft setzen. Das ist der eigentliche Fortschritt dieser Wahl."Das neue Präsidium setzt sich zusammen aus Schmitz als Präsident und drei Vizepräsidentinnen und -präsidenten: Carolin Braun-Majer (DEWA-Kraftfutterwerk) wurde als Vizepräsidentin bestätigt; neu gewählt wurden Miguel Diaz Martinez (deuka Tiernahrung Cremer) und Lukas Middendorf (MIAVIT).Weitere Präsidiumsmitglieder sind Josef Menge (Deutsche Vilomix Tierernährung), Bernd Rötgers (GS Die Genossenschaft), Marie-Christine Thesing (ForFarmers Thesing Mischfutter) und Dr. Wilhelm Weisthoff (H. WilhelmSeite 2 von 2Schaumann) sowie die vier DVT-Regionalgruppenvorsitzenden Jürgen Aumann(agritura Raiffeisen), Johann Stöfen (J. Stöfen), René Schwarz (Raiffeisen VitalMischfutter) und Karl Schneider (Karl Schneider).Den Vorstand führt künftig Dr. Sebastean Schwarz als Vorsitzender, Dr. Michael Lüke ist Vorstandsmitglied. Schwarz sieht in der neuen Struktur eine Chance für eine stärkere politische Positionierung des Verbands: "Tiernahrung verbindet die pflanzliche und die tierische Erzeugung. Diese Rolle müssen wir in der politischen Diskussion noch sichtbarer machen - in Berlin, in Brüssel und im Dialog mit unseren Partnern. Dafür brauchen wir klare Verantwortlichkeiten und starke Netzwerke." Dr. Hermann-Josef Baaken, der zum Ende des Jahres in den Ruhestand tritt, wird die Übergabe an Dr. Sebastean Schwarz im Hintergrundbegleiten.Mit der neuen Führungsstruktur will der DVT seine Interessenvertretung gegenüber Politik, Behörden und anderen Verbänden weiter stärken und zugleich die Verbindung zwischen Mitgliedsunternehmen, Ehrenamt und Hauptamt ausbauen. "Unsere neue Gremienstruktur macht uns als Verband schneller und schlagkräftiger", so Schwarz.Über den DVTDer Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel, Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und damit handeln.Pressekontakt:Deutscher Verband Tiernahrung e. V. (DVT)Mark Jungbluth | PressesprecherBeueler Bahnhofsplatz 18 | 53225 BonnTelefon: +49 228 97568-23 | mobil: +49 178 6387828 |jungbluth@dvtiernahrung.de | www.dvtiernahrung.de| linkedin.com/company/dv-tiernahrung | tinyurl.com/DVT-YoutubeOriginal-Content von: Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/45468/6350403