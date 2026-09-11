Klausen (ots) -Man könnte im Herbst einfach wandern gehen, und das ist in Südtirol schon Erlebnis genug. Klare Luft, warme Farben, Weitblicke und Wege, die jetzt besonders angenehm zu gehen sind. Aber das wäre nur der halbe Genuss. In der Region Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders wartet das, was die Herbstzeit vollendet: Kastanien, Zwetschken, Gerichte aus der bäuerlichen Küche und natürlich der Wein.Der Herbst ist die Zeit, in der die Landschaft rund um das Eisacktal ihr Tempo verändert. Die Tage werden klarer, die Temperaturen angenehmer. Wer hier unterwegs ist, z. B. zu Fuß auf dem Keschtnweg, durch die Weinberge oder hinauf auf die Villanderer und Feldthurner Alm, kommt früher oder später an einer Almhütte, einem Gasthof oder einer kleinen Dorffestlichkeit vorbei. Und plötzlich wird aus einer Herbstwanderung eine kulinarische Entdeckungsreise, denn Bewegung gehört genauso zum Herbst wie die Einkehr danach.Drei gute Gründe, den Herbst rund um Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders nicht nur draußen, sondern auch kulinarisch zu genießen:- Gassltörggelen in Klausen | 18. - 20. September 2026Klausen verwandelt seine Altstadt für ein Wochenende in eine Törggelestube unter freiem Himmel. Knödel, Schlutzkrapfen, Hauswurst, Surfleisch mit Kraut, Krapfen und gebratene Kastanien treffen auf Eisacktaler Weißweine. Dazu gibt es Musik, Unterhaltung und am Sonntag einen Umzug durch die Altstadt.- Birmehl-Herbst | 21. - 27. September 2026In Verdings wird eine fast vergessene Spezialität wieder zum Mittelpunkt: Das Birmehl - ein traditionelles Mehl aus getrockneten Birnen, das früher als wertvoller Zuckerersatz diente. Eine ganze Woche lang wird die traditionelle Bauernküche neu interpretiert. Der Birmehlsunntig am 27. September bildet mit Verkostungsstationen und Rahmenprogramm den Abschluss.- Keschtniglwochen in Feldthurns | 17. Oktober - 8. November 2026Rund 3.300 Kastanienbäume prägen die Landschaft rund um Feldthurns. Bei den Keschtniglwochen dreht sich deshalb alles um die "Keschtn", die Kastanie. Höhepunkte sind der Niglmarkt am 7. November und der Keschtnigl-Sunntig am 8. November.Vielleicht ist genau das der Reiz des Eisacktaler Herbstes. Man muss sich gar nicht entscheiden zwischen Aktivsein und Genießen. Erst kommt der Weg, dann die Aussicht und zu guter Letzt der Tisch mit einem Teller vor sich, auf dem der Herbst gerade Platz genommen hat. www.klausen.itPressekontakt:Tourismusgenossenschaft Klausen, Barbian, Feldthurns und VillandersMarktplatz 1I-39043 KlausenTel.: +39 0472 847 424Mail: info@klausen.itWeb: www.klausen.itPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Tourismusgenossenschaft Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176174/6350412