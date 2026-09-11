Die Royal Bank of Canada bleibt bei Adidas optimistisch. Analyst Piral Dadhania hat die Einstufung "Outperform" mit einem Kursziel von 200 € bekräftigt, und zwar nach einer nüchternen Einschätzung zur zweiten Jahreshälfte. Überraschend ist das nicht, denn im Großhandelsgeschäft herrscht Zurückhaltung, und genau das spiegelt die Erwartungshaltung wider. Disziplin im Großhandel als Schlüssel Dadhania betonte in seiner Analyse vom 10.09.2026, dass die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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