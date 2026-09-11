Für die Deutsche Bank kommt die neue Zinserhöhung der EZB erstmal gar nicht ungelegen. Der Einlagenzins steigt auf 2,50% und am Markt wird inzwischen sogar über weitere Schritte gesprochen. Für Banken kann das ziemlich angenehm sein, solange die höheren Zinsen nicht irgendwann Kreditnachfrage und Wirtschaft zu stark ausbremsen. Höhere Zinsen können der Deutschen Bank direkt helfen Die EZB hat am Donnerstag alle drei Leitzinsen um 25 Basispunkte angehoben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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