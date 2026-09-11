Die DroneShield-Aktie notiert nur noch knapp über der psychologisch wichtigen 1-€-Marke. An der Heimatbörse kostet das Papier 1,685 AU$ und damit rund 75% weniger als am 52-Wochen-Hoch. Optisch erscheint die Aktie nach diesem Absturz günstig. Ein Blick auf Börsenwert, Profitabilität und Kursziele zeigt jedoch, dass DroneShield noch immer erhebliche Erwartungen erfüllen muss. Die Jahresprognose ist inzwischen abgesichert Der aktuelle Newsflow fällt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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