Bei Apple kommt nach Monaten mit viel Kritik an der KI-Strategie wieder etwas mehr Fantasie rein. Das erste faltbare iPhone ist da, Siri bekommt ein großes KI-Update und auch bei den klassischen iPhones dreht Apple weiter an den Preisen. Die Aktie reagierte zuletzt bereits deutlich und legte am Donnerstag rund 3,6% zu. Das iPhone Duo eröffnet Apple einen komplett neuen Markt Das größte Thema ist aktuell das neue iPhone Duo, Apples erstes faltbares ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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