Bei Bitcoin hat der Bereich um 82.000 US$ erstmal wieder gebremst. Der Kurs konnte den Widerstand nicht sauber überwinden und ist inzwischen unter 80.000 US$ zurückgefallen. Damit kommt der heutige Inflationsbericht zu einem ziemlich ungünstigen Zeitpunkt, denn neue Zinssorgen könnten den Verkaufsdruck nochmal verstärken. Der Bereich um 82.000 US$ bleibt erstmal zu Bitcoin ist erneut bis knapp an 82.000 US$ herangelaufen, kam dort aber nicht weiter. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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