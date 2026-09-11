Es ist schon rund 14 Monaten her, dass wir uns zuletzt mit der Fielmann-Aktie (577220) beschäftigt haben. Damals näherte sich das Papier der 60-Euro-Marke an und befand sich im Aufwärtstrend. Wir waren allerdings zu diesem Zeitpunkt der Meinung, dass die Luft dünner werden müsste [HIER klicken]. Und tatsächlich drehte der Titel anschließend. Aktuell kostet das Papier sogar weniger als 40,00 Euro. In den vergangenen Monaten kannte die Fielmann-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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