Mainz (ots) -
Sonntag, 13. September 2026, 12.00 Uhr
Bitte aktualisierten Programmtext beachten!
Der "ZDF-Fernsehgarten" feiert ehrenamtliches Engagement. Beim rasanten Bürostuhl-Cup erspielen Helferinnen und Helfer Spenden für ihre Projekte. Dazu gibt's tolle Musik.
Gäste: Ben Zucker, SOPHIA, ISAAK, Malik Harris, Henning Krautmacher, Maite Itoiz & John Kelly (Elfenthal), Pia-Sophie, Mitch Keller, DARI, Amyy, DDC Breakdance, Bernd Zehner und viele andere
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6350445
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