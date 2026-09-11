Ulm (ots) -"Zahnersatz an einem Tag und sofort feste Zähne, wie soll das gehen? Das muss doch erst einwachsen, es gibt Entzündungen, wie groß sind die Schmerzen, wie hoch sind Aufwand und Erfolgschancen, wie lange dauert es und was kostet das Ganze. Diese Fragen bewegen unsere Patienten", kann Dr. Michael Weiß aus seiner Praxiserfahrung berichten.Auch ihn als Gründer und Geschäftsführer der Zahnklinik Opus MVZ GmbH (Opus DC) mit Stammsitz in Ulm quälten diese Fragen. Doch er fand eine klare Antwort darauf. Ja, es geht. Mit dem SKY fast & fixed Behandlungskonzept, modernster Planungstechnik und einem erfahrenen Team entstehen feste Zähne an einem Tag (https://www.opus-dc.de/feste-dritte-zaehne). Ein Verfahren, das sich in den letzten Jahrzehnten zu einer routinierten Behandlungsmethodik entwickelt hat und inzwischen weltweit Aufmerksamkeit erregt. Ein Verfahren das Theorie und Praxis so vereint, dass der Patient noch am selben Tag wieder kräftig zubeißen kann.Frühe Wurzeln führen zur Präzision im HandwerkSchon als Student reichte der Ehrgeiz von Dr. Michael Weiß weiter als die typischen Lehrbuchpfade. 1986 probierte er sich erstmals an seinem Vater und setzte diesem ein Implantat ein. Damit war der Grundstein für die Begeisterung als Implantologe gelegt. Die Professionalisierung begann 1991, als Dr. Weiß Implantate systematisch zu setzen begann. Allerdings dauerte der Weg zum festen Zahn damals noch drei bis sechs Monate. Diese Zeitspanne hat sich heute drastisch verkürzt. Der Kern der Entwicklung liegt in einer Idee, die Professor Paulo Maló aus Lissabon erfand. Die fast & fixed Methode, die einen aufwendigen Knochenaufbau in der Regel unnötig macht. Dr. Weiß optimierte das Prinzip in Deutschland und entwickelte gemeinsam mit dem renommierten Implantathersteller Bredent GmbH & Co. KG in Senden einen auf das Verfahren maßgeschneiderten Zahnersatz.Mit Technik und System zum Ergebnis "fast and fixed"Schon im Jahr 2005 präsentierte Opus DC zusammen mit dem Hersteller das neu entwickelte System auf der IDS (Internationale Dentalschau), der weltweit führenden Messe für Zahnmedizin. Eine Operation, die rund 10.000 Zahnärzte sowie der Sender ARD live mitverfolgten. Morgens kam der Patient ohne Zähne in die auf der Messe aufgebaute Glaskubuspraxis und konnte, zur Verwunderung aller, am Abend kräftig in einen Apfel beißen. Heute ist dieses Vorgehen längst etabliert und professioneller Standard bei Opus DC.Dank der besonderen Implantationsmethode SKY fast & fixed werden die speziell entwickelten Implantate so verankert, dass innerhalb eines Tages ein dauerhaftes Zubeißen gegeben ist. Aufgrund der Möglichkeit, den Zahnersatz mit verschiedenen Winkeln einzusetzen, reichen pro Kiefer vier Implantate für ein festes Gebiss. Man kann sich dies vorstellen wie bei einem Tisch, der durch seine vier ausgerichteten Beine einen stabilen Stand findet. Der im Mundraum vorhandene Knochen kann dabei perfekt genutzt werden, was zusätzliche Operationen zum Knochenaufbau unnötig macht.Für Patienten hat diese Technik mit speziellen selbstschneidenden Implantaten (https://www.opus-dc.de/zahnarzt-implantologie-ulm) den Vorteil, dass sie den Zeitaufwand reduziert, den Schmerz verringert und die Kosten eingrenzt.Perfekte Planung und reibungsloser Ablauf durch virtuelle SicherheitDer Ablauf für einen festen Zahnersatz folgt einem stringenten, durchdachten Prozess. Beim ersten Untersuchungstermin wird die Allgemeingesundheit des Patienten geprüft, die vorhandenen Zähne bewertet und entschieden, was festgehalten werden kann und was zwingend raus muss. Aufgrund der sogenannten Pfeilervermehrung, die das Setzen von Implantaten rund um die gesunden Zähne ermöglicht, bedeutet dies so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig.Ein schichtbasiertes 3D-Röntgenverfahren (https://www.opus-dc.de/feste-dritte-zaehne), die digitale Volumentomographie (DVT), liefert eine präzise Momentaufnahme des Kieferraums. Mit dieser hochauflösenden Datenlage von Gebiss und Knochen kann eine virtuelle Operation geplant werden, bevor am Patienten praktiziert wird. Dadurch ist perfekt vorhersehbar, wo eventuelle Schwierigkeiten liegen. Im Prinzip wie bei einem Navigationssystem, das Baustellen und Staus vorab erkennt und die optimale Route findet. "Die meiste Zeit der Operation hat sich praktisch an den Schreibtisch verlagert, dadurch reduzieren wir die tatsächliche Operation um ein Vielfaches", sagt Experte Dr. Weiß.Einschließlich Vor- und Nachbereitung dauert die eigentliche Operation unter Vollnarkose pro Fall in der Regel drei bis vier Stunden. Das Gewebe wird dabei nicht angefasst, also auch nicht unnötig gereizt. Ein klarer Vorteil für Patienten.Nachsorge für einen lebenslang festen BissBetont werden muss jedoch auch die Verantwortung. Die Pflege von Zahnersatz darf nicht vernachlässigt werden. "Die professionelle Reinigung ist ein Muss, damit die Zähne fest verankert bleiben. Ersatzzähne sind gut, aber nicht so hervorragend wie die eigenen. Das ist wie bei der neuen Hüfte, die auch nicht mehr wie die eigene in jungen Jahren ist. Die Nachsorge ist das A und O für langfristigen Erfolg", appelliert der Spezialist.Zähne gehören zum Menschen wie alle anderen Organe auch. Man kann zwar ohne Zähne leben, doch die Qualität schwindet. Ein mentales Schwächegefühl ist die Folge. Mit einer instabilen Kaufunktion oder fehlenden Backenzähnen gerät auch die allgemeine Gesundheit ins Wanken. Ein Zahnverlust sollte daher sofort und ohne abzuwarten ersetzt werden.Schnelles Handeln ist bei Opus kein ProblemOpus DC ist ein Haus der Vollversorgung inklusive Kinderabteilung und hauseigenem Zahntechniklabor. Spezialisten auf allen zahnmedizinischen Gebieten arbeiten in Teams Hand in Hand. Die Opus Dentalgruppe findet sich an sieben Standorten mit ca. 200 Mitarbeitern. Darunter knapp 40 Zahnärzte mit unterschiedlichen Fachgebieten."Selbst für Menschen, die sich sagen, da kann keiner mehr helfen, in unserer Praxis wurde noch niemand weggeschickt. Wir finden immer eine Lösung, da wir alles aus einer Hand bieten, was Zahngesundheit anbelangt und das an 365 Tagen im Jahr", betont Dr. Weiß.Pressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOpus MVZ GmbHNeue Straße 72-7489073 UlmTel. 09731 140160ulm@opus-dc.dehttps://www.opus-dc.deOriginal-Content von: Opus MVZ GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183390/6350465