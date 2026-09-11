Erfurt (ots) -Wer wird "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA) des Jahres 2027? Ab Freitag, dem 11. September 2026, startet die Bewerbungsphase für die 23. Staffel auf kika.de und in der KiKA-Quiz App. Bis zum 16. November 2026 können sich 6. und 7. Klassen aus ganz Deutschland für die Teilnahme an der beliebten Quizshow anmelden und sich für die neue Staffel qualifizieren.Nach der Anmeldung auf kika.de bekommt jede Klasse einen individuellen Zugangscode für die Qualifikation in der KiKA-Quiz App. In 20 Runden mit je 15 Fragen können die Schüler*innen ihr Wissen unter Beweis stellen. Wer möglichst viele der 300 exklusiven Quizfragen richtig und schnell beantwortet, sichert sich die Chance auf die erste Hauptrunde von "Die beste Klasse Deutschlands".Für die 32 topplatzierten Schulklassen heißt es dann: Bühne frei für die "Schulbattles" (KiKA), die im Februar und März 2027 produziert werden. Hier treten jeweils vier Klassen im interaktiven, digitalen Quizcontest direkt aus den Klassenzimmern gegeneinander an, um sich das begehrte Ticket für die Studioproduktionen der "Wochenshows" im KinderMedienZentrum Erfurt zu sichern. Nur die besten vier Schulklassen schaffen dort schließlich den Sprung ins "Superfinale", wo sich in spannenden Spielen und kniffligen Quizfragen entscheidet, welche Klasse den Titel "Die beste Klasse Deutschlands" 2027 holt und eine Klassenreise nach London gewinnt."Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Thomas Miles unter redaktioneller Mitarbeit von Marko Thielemann.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6350463