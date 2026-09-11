Bonn (ots) -Die Kongresswahlen in den USA gelten als wichtigste politische Abstimmung zwischen zwei Präsidentschaftswahlen. Obwohl Donald Trump selbst nicht zur Wahl steht, könnte das Votum im November entscheidend dafür sein, wie viel politischen Spielraum der Präsident in den verbleibenden zwei Jahren seiner Amtszeit behält. Das phoenix plus "Amerikas Machtprobe - Kongresswahlen 2026" (Autor: Christian Schlegel) beleuchtet die Bedeutung der sogenannten Midterm-Wahlen und zeigt, warum ihre Auswirkungen weit über Washington hinausreichen.Der Film erklärt die Rolle des US-Kongresses im politischen System der Vereinigten Staaten und analysiert, wie sich veränderte Mehrheiten im Senat und Repräsentantenhaus auf die Agenda des Präsidenten auswirken können. Anhand historischer Beispiele, von den Kongresswahlen 1994 unter Bill Clinton bis zu den politischen Folgen der Watergate-Ära, wird deutlich, welche Macht das Parlament als Kontrollinstanz des Weißen Hauses entfalten kann.Zugleich richtet der Film den Blick auf die Folgen für Deutschland und Europa. Themen wie die Zukunft der transatlantischen Beziehungen, die Unterstützung der Ukraine, die amerikanische Sicherheitspolitik und mögliche Handelskonflikte zeigen, warum die Entscheidungen der amerikanischen Wähler auch diesseits des Atlantiks genau verfolgt werden.Ihre Einschätzungen geben die USA-Experten Hendrik Ohnesorge (Universität Bonn), Melinda Crane (Politikanalystin und Journalistin) und Erik Kirschbaum (Journalist und USA-Kenner)."Amerikas Machtprobe - Kongresswahlen 2026" erklärt die Mechanismen amerikanischer Politik und zeigt, warum eine Wahl, bei der kein Präsident gewählt wird, dennoch weitreichende Folgen für die Vereinigten Staaten, Europa und Deutschland haben kann.Der Film wird erstmals am Samstag, 12. September 2026 um 13:00 Uhr, auf phoenix ausgestrahlt und anschließend in den Mediatheken von ARD und ZDF verfügbar sein.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6350483