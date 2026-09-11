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Nicht unbedingt Rohöl ist das knappste Gut, sondern die Fähigkeit, daraus Diesel, Benzin und Heizöl herzustellen. Raffinerieausfälle im Nahen Osten, massive ukrainische Angriffe auf russische Anlagen und Transportprobleme haben das Angebot an raffinierten Produkten erheblich verknappt. Gleichzeitig können große Rohöltanker die höheren Transportkosten durch die Straße von Hormus wesentlich besser verkraften als die kleineren Tanker, mit denen Diesel und Benzin transportiert werden. Das Resultat ist ein zweigeteilter Markt: Rohöl bleibt verfügbar, während insbesondere Diesel immer knapper und teurer wird.Wir gehen deshalb eine Stufe tiefer und suchen nach den klassischen "Schaufelverkäufern" des Raffineriebooms. Denn hohe Raffineriemargen schaffen einen starken finanziellen Anreiz, bestehende Anlagen möglichst ohne Unterbrechung laufen zu lassen, Wartungsarbeiten vorzunehmen und mittelfristig zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Dafür braucht die Branche Pumpen, Ventile, Kompressoren, Katalysatoren sowie Steuerungs- und Verfahrenstechnik. Neben unseren Tipps zu den versteckten Gewinnern des Raffinierie-Booms sind wir auch bei den Speicherchips eine Stufe tiefer gegangen und Ihnen die besten Kandidaten herauszusuchen.Nur einmal in der Woche ordern, aber profitieren wie die Großen. Das ist die Termin-Börse aus dem Hause Bernecker. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit! Deshalb hat bei uns jeder Einstieg mehrere Kauflimits, immer einen Stop und meistens eine heiße Story. Das geht per Abo oder auch im Einzelabruf ().