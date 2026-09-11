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Wir führen momentan 34 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 51 %. In dieser Woche haben wir ein Stop-Loss gestrichen, einen Markkommentar herausgegeben und fünf Updates geliefert. Heute passen wir noch ein Ziel an. Betroffen sind unter anderem Bayer, Dt. Börse, Hannover Rück, BYD und Ford. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Die Indizes tun sich zunehmend schwerer. DOW JONES und DAX tendieren auffällig schwach. Der NASDAQ100 kann noch von Chip- und KI-Werten profitieren und hält sich deswegen etwas besser. Trotzdem trübt sich das Chartbild auch hier ein. Dramatisch ist das allerdings noch nicht.Die Sorgen der Marktteilnehmer nehmen zu, weil Ölpreis und Renditen auf kritisch hohe Niveaus gestiegen sind. Deutlich über 100 US-Dollar für das Barrel Öl und Renditen von fast 5% für 10 jährige US-Staatsanleihen werden zunehmend als Problem wahrgenommen.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!