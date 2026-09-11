München (ots) -Bei Taylor Swift und Travis Kelce schaut die ganze Welt auf die Traumhochzeit. Doch wenn große Vermögen, Immobilien, Markenrechte oder Unternehmen im Spiel sind, geht es nicht nur um Romantik, sondern auch um klare Regeln für den Ernstfall. Was bei Promis selbstverständlich wirkt, kann auch für Unternehmer, Selbstständige oder Paare mit gemeinsamem Eigentum sinnvoll sein.Ein guter Ehevertrag ist kein Zeichen von Misstrauen, sondern von Weitsicht - gerade wenn Vermögen, Immobilien oder berufliche Existenzen geschützt werden müssen. Nachfolgend erfahren Sie, worauf es bei modernen Eheverträgen wirklich ankommt und warum klare Vereinbarungen Streit und Stress oft verhindern, bevor sie entstehen.Ehevertrag bedeutet nicht automatisch TrennungNoch immer verbinden viele Menschen einen Ehevertrag mit der Erwartung, dass eine Beziehung irgendwann scheitern könnte. Gerade deshalb empfinden Paare das Thema häufig als unromantisch. Dabei greift diese Sicht zu kurz. Eine Ehe verändert nicht nur die persönliche Beziehung, sondern hat auch erhebliche wirtschaftliche und rechtliche Folgen. Wer sich früh damit beschäftigt, kann festlegen, wie beide Partner mit diesen Folgen umgehen möchten.Das betrifft keineswegs nur Prominente oder Menschen mit Millionenvermögen. Relevant werden individuelle Vereinbarungen beispielsweise dann, wenn einer der Partner ein Unternehmen besitzt, Immobilien mit in die Ehe bringt oder beide unterschiedliche Vermögensverhältnisse haben. Ebenso wichtig kann das Thema werden, sobald Kinder geplant sind und sich dadurch die beruflichen Möglichkeiten innerhalb der Partnerschaft verändern.Denn ein moderner Ehevertrag muss nicht ausschließlich regeln, was im Fall einer Scheidung mit vorhandenem Vermögen passiert. Er kann auch dazu dienen, bereits während der Ehe einen fairen wirtschaftlichen Ausgleich zu schaffen.Care-Arbeit kann langfristige finanzielle Folgen habenBesonders deutlich zeigt sich das bei der Familiengründung. Bleibt ein Elternteil mehrere Jahre zu Hause, reduziert die Arbeitszeit oder verzichtet auf berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, wirkt sich diese Entscheidung häufig weit über die eigentliche Familienphase hinaus aus. Neben geringeren laufenden Einkünften können Nachteile bei der weiteren Karriere und bei der Altersvorsorge entstehen.Das gesetzliche System kann solche Folgen nur teilweise auffangen. Zwar werden im Fall einer Scheidung grundsätzlich auch während der Ehe erworbene Rentenanwartschaften über den Versorgungsausgleich berücksichtigt. Ein entgangener Karriereschritt oder langfristig niedrigere Verdienstmöglichkeiten lassen sich dadurch jedoch nicht automatisch ausgleichen.Genau hier können individuelle Vereinbarungen ansetzen. Beispielsweise lässt sich festhalten, dass während der Familienphase regelmäßig Geld für den Partner zurückgelegt wird, der beruflich kürzertritt. Dadurch entsteht eine zusätzliche Vorsorge, die eine spätere finanzielle Lücke verkleinern kann. Bleibt das Paar zusammen, steht das angesparte Vermögen später weiterhin innerhalb der Familie zur Verfügung.Solche Regelungen lassen sich geschlechtsneutral gestalten. Entscheidend ist nicht, ob Frau oder Mann die Betreuung übernimmt, sondern wer durch die gemeinsame Aufgabenverteilung wirtschaftliche Nachteile trägt. In der Praxis betrifft diese Frage allerdings weiterhin häufig Frauen.Vereinbarungen dürfen sich mit der Ehe verändernEin Ehevertrag ist zudem keine Entscheidung, die ausschließlich vor der Hochzeit getroffen werden kann und anschließend unverändert bestehen bleiben muss. Auch während einer laufenden Ehe können Paare Vereinbarungen treffen oder bestehende Regelungen an eine veränderte Lebenssituation anpassen.Das kann sinnvoll werden, wenn Kinder hinzukommen, einer der Partner ein Unternehmen gründet, sich Vermögensverhältnisse deutlich verändern oder die ursprüngliche Aufgabenverteilung nicht mehr zur Lebensrealität passt. Gerade nach vielen gemeinsamen Jahren können wirtschaftliche Ungleichgewichte entstehen, die zu Beginn der Beziehung noch nicht absehbar waren.Damit kann die Beschäftigung mit einem Ehevertrag sogar Anlass sein, grundlegende Fragen offen zu besprechen: Wer trägt welche Verantwortung? Welche finanziellen Folgen entstehen daraus? Und welche Regelung empfinden beide Seiten langfristig als fair? So dient die Vereinbarung nicht allein der Vorbereitung auf eine mögliche Trennung, sondern kann bereits während der Partnerschaft Klarheit schaffen.Klare Regeln können Konflikte entschärfenNatürlich verhindert ein Ehevertrag weder Beziehungskrisen noch Scheidungen. Er kann jedoch dafür sorgen, dass zentrale wirtschaftliche Fragen nicht erst dann geklärt werden müssen, wenn die Fronten bereits verhärtet sind. Gerade bei Immobilien, Unternehmen, größeren Vermögenswerten oder langjährigen Familienphasen können sonst erhebliche finanzielle Interessen aufeinandertreffen.Deshalb sollte ein Ehevertrag nicht darauf ausgerichtet sein, einen Partner möglichst umfassend abzusichern und den anderen zu benachteiligen. Sinnvoll ist vielmehr eine Regelung, die die konkrete Lebensplanung berücksichtigt und mögliche wirtschaftliche Schieflagen frühzeitig auffängt.Der prominente Anlass rund um Taylor Swift und Travis Kelce lenkt damit den Blick auf ein Thema, das weit über große Vermögen und internationale Stars hinausgeht. Denn klare Vereinbarungen können für ganz unterschiedliche Paare sinnvoll sein. Wer finanzielle Verantwortung innerhalb einer Ehe früh bespricht und Veränderungen später berücksichtigt, schafft vor allem eines: mehr Rechts- und Planungssicherheit für beide Seiten.Über Martina Ammon:Martina Ammon ist Fachanwältin für Familienrecht mit 30 Jahren Erfahrung und hat mehr als 3.500 Familien durch die Trennung und Scheidung begleitet. Sie ist auch aktuell vom FOCUS Magazin als TOP Anwältin im Familienrecht ausgezeichnet. Als Scheidungsmentorin unterstützt sie zudem Frauen bei deren Trennung auf Augenhöhe und hat bereits über 550 Frauen geholfen, die eigene finanzielle und persönliche Zukunft über die Scheidung optimal abzusichern. Mehr Infos unter: https://martinaammon.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.de; presse@martinaammon.deWebsite: https://martinaammon.deOriginal-Content von: Martina Ammon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170759/6350511