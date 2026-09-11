DJ WOCHENVORSCHAU/14. bis 20. September (38. KW)

=== M O N T A G, 14. September 2026 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 11:15 DE/EZB-Direktorin Isabel Schnabel, Rede bei BMWi-Symposium 15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede im House of the Euro 16:00 DE/Bayer AG, Anhörung zur Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs vor dem Eighth Circuit Court in St. Louis, USA 17:35 AT/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu "Hofburg im Dialog - Economy, Europe, Resilience" D I E N S T A G, 15. September 2026 *** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz August *** 04:00 CN/Hauspreise August *** 04:00 CN/Industrieproduktion August *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten August *** 07:00 FR/Axa SA, Investorentag *** 08:00 DE/Großhandelspreise August *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten August 10:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Konferenz zu "Watching European financial market regulation and supervision" (15:00 Panel-Teilnahme Cipollone) *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September *** 16:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Konferenz zu Finanzmarktregulierung *** 20:00 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei Barclays Financial Services Conference - CH/Welthandelsbericht - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung M I T T W O C H, 16. September 2026 *** 01:50 JP/Handelsbilanz August *** 08:00 GB/Verbraucherpreise August *** 08:00 GB/Erzeugerpreise August 09:00 NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1H *** 10:30 GB/Erzeugerpreise August *** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker *** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR 14:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Leitung von Panel zu Geoeconomics and the International Trading System *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August *** 14:30 US/Import- und Exportpreise August 15:00 EI/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Nature Finance and Resilience Day of Climate Finance Week *** 16:00 US/Lagerbestände Juli *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Saisoneröffnung der Alten Oper *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk Warsh) - EU/EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Rede zur Lage der Union (mit Kanadas Premierminister Carney) D O N N E R S T A G, 17. September 2026 *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Kapitalmarkttag *** 08:00 CH/Handelsbilanz August *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli 09:00 SE/Volvo Car Corp, Strategie-Update 09:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Leitung der Jean Monnet Lecture durch Paul Krugman bei Konferenz zu Geoeconomics and the International Trading System *** 10:00 AT/Kontron AG, Kapitalmarkttag *** 11:00 EU/Verbraucherpreise August 11:30 GB/EZB-Ratsmitglied Rehn, nimmt an OMFIF Event teil 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht September *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September *** - DE/Bechtle AG, Kapitalmarkttag - BE/Kanadas Premierminister Carney, Rede im EU-Parlament F R E I T A G, 18. September 2026 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit August *** 08:00 DE/Erzeugerpreise August *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz August *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juni *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage August *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten August 12:30 EI/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Pk nach informellen Treffen von Eurogruppe und Ecofin *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - BE/Treffen der Eurogruppe - EU/Eurex: Großer Verfalltermin S O N N T A G, 20. September 2026 - DE/Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern - DE/Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin ===

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