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Dow Jones News
11.09.2026 15:15 Uhr
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(1)

WOCHENVORSCHAU/14. bis 20. September (38. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/14. bis 20. September (38. KW) 

=== 
M O N T A G, 14. September 2026 
  10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 
  11:15 DE/EZB-Direktorin Isabel Schnabel, Rede bei BMWi-Symposium 
  15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede im House of the Euro 
  16:00 DE/Bayer AG, Anhörung zur Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs vor dem 
     Eighth Circuit Court in St. Louis, USA 
  17:35 AT/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu 
     "Hofburg im Dialog - Economy, Europe, Resilience" 
 
D I E N S T A G, 15. September 2026 
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz August 
*** 04:00 CN/Hauspreise August 
*** 04:00 CN/Industrieproduktion August 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten August 
*** 07:00 FR/Axa SA, Investorentag 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise August 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten August 
  10:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Konferenz zu "Watching 
     European financial market regulation and supervision" 
     (15:00 Panel-Teilnahme Cipollone) 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im 
     Volumen von 5 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September 
*** 16:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Konferenz zu 
     Finanzmarktregulierung 
*** 20:00 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei Barclays Financial Services Conference 
 
    - CH/Welthandelsbericht 
    - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung 
 
M I T T W O C H, 16. September 2026 
*** 01:50 JP/Handelsbilanz August 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise August 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise August 
  09:00 NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1H 
*** 10:30 GB/Erzeugerpreise August 
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker 
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR 
  14:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Leitung von Panel zu Geoeconomics and 
     the International Trading System 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise August 
  15:00 EI/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Nature Finance and Resilience Day 
     of Climate Finance Week 
*** 16:00 US/Lagerbestände Juli 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) 
*** 19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Saisoneröffnung der Alten Oper 
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk Warsh) 
 
    - EU/EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Rede zur Lage der Union 
     (mit Kanadas Premierminister Carney) 
 
D O N N E R S T A G, 17. September 2026 
*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Kapitalmarkttag 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz August 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli 
  09:00 SE/Volvo Car Corp, Strategie-Update 
  09:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Leitung der Jean Monnet Lecture durch 
     Paul Krugman bei Konferenz zu Geoeconomics and the 
     International Trading System 
*** 10:00 AT/Kontron AG, Kapitalmarkttag 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise August 
  11:30 GB/EZB-Ratsmitglied Rehn, nimmt an OMFIF Event teil 
  12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht September 
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September 
 
***   - DE/Bechtle AG, Kapitalmarkttag 
    - BE/Kanadas Premierminister Carney, Rede im EU-Parlament 
 
F R E I T A G, 18. September 2026 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit August 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise August 
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz August 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juni 
*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage August 
*** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten August 
  12:30 EI/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Pk nach informellen Treffen von 
     Eurogruppe und Ecofin 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August 
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August 
 
***   - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
    - BE/Treffen der Eurogruppe 
    - EU/Eurex: Großer Verfalltermin 
 
S O N N T A G, 20. September 2026 
    - DE/Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 
    - DE/Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2026 08:44 ET (12:44 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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