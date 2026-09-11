DJ WOCHENVORSCHAU/21. bis 27. September (39. KW)

=== M O N T A G, 21. September 2026 *** 10:00 DK/Novo Nordisk A/S, Kapitalmarkttag 12:30 GB/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Hauptredner bei OMFIF Event *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Sätze für Unternehmenskredite (LPR) *** - FR/Societe Generale SA, Kapitalmarkttag und Strategie Update - JP/Börsenfeiertag: Japan - EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn D I E N S T A G, 22. September 2026 *** 08:00 DE/Tui AG, Pre-Close Trading Update 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September *** 16:10 NL/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Keynote bei Jahrestagung der Foreign Bankers Association - GB/Präsident der Deutschen Bundesbank Nagel, Rede beim jährlichen Abendessen der Society of Professional Economists - JP/Börsenfeiertag: Japan M I T T W O C H, 23. September 2026 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis *** 09:00 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Fireside Chat bei Konferenz zu "Digital banking, digital supervision: innovation, resilience and scale" *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) September *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) September *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 11:00 FR/OECD-Zwischenbericht zum Wirtschaftsausblick 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:30 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung im International Center for Monetary an Banking Studies *** - US/Meta Platforms Inc, Entwicklerkonferenz "Connect" - JP/Börsenfeiertag: Japan D O N N E R S T A G, 24. September 2026 *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Jahresergebnis *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September *** 08:45 FR/Geschäftsklima September *** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 11:00 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Universität Lausanne *** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q *** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Neubauverkäufe August *** - US/US-Präsident Trump empfängt Chinas Staatspräsidenten Xi zu Staatsbesuch *** - DE/Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2026 unter Leitung des RWI - DE/Finanzagentur veröffentlicht Emissionskalender Bund zum 4. Quartal - KR/Börsenfeiertag: Korea F R E I T A G, 25. September 2026 *** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Oktober *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September *** 20:00 US/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Konferenz von Cleveland Fed und EZB - CN, KR/Börsenfeiertag: China, Korea S O N N T A G, 27. September 2026 - FR/Wahlen zum Senat - CH/Volksabstimmungen über eine striktere Neutralität der Schweiz und über eine stärkere Eigenständigkeit der Nahrungsmittelerzeugung ===

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