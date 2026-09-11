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Dow Jones News
11.09.2026 15:15 Uhr
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(1)

WOCHENVORSCHAU/21. bis 27. September (39. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/21. bis 27. September (39. KW) 

=== 
M O N T A G, 21. September 2026 
*** 10:00 DK/Novo Nordisk A/S, Kapitalmarkttag 
  12:30 GB/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Hauptredner bei OMFIF Event 
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August 
 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Sätze 
     für Unternehmenskredite (LPR) 
***   - FR/Societe Generale SA, Kapitalmarkttag und Strategie Update 
    - JP/Börsenfeiertag: Japan 
    - EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn 
 
D I E N S T A G, 22. September 2026 
*** 08:00 DE/Tui AG, Pre-Close Trading Update 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im 
     Volumen von 5 Mrd EUR 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September 
*** 16:10 NL/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Keynote bei Jahrestagung der 
     Foreign Bankers Association 
 
    - GB/Präsident der Deutschen Bundesbank Nagel, Rede beim jährlichen 
     Abendessen der Society of Professional Economists 
    - JP/Börsenfeiertag: Japan 
 
M I T T W O C H, 23. September 2026 
  07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis 
*** 09:00 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Fireside Chat bei Konferenz zu 
     "Digital banking, digital supervision: innovation, resilience and scale" 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 11:00 FR/OECD-Zwischenbericht zum Wirtschaftsausblick 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) 
*** 18:30 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung im 
     International Center for Monetary an Banking Studies 
 
***  - US/Meta Platforms Inc, Entwicklerkonferenz "Connect" 
    - JP/Börsenfeiertag: Japan 
 
D O N N E R S T A G, 24. September 2026 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August 
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate 
  08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Jahresergebnis 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September 
*** 08:45 FR/Geschäftsklima September 
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des 
     geldpolitischen Rats 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September 
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 11:00 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Universität Lausanne 
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q 
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Neubauverkäufe August 
 
***   - US/US-Präsident Trump empfängt Chinas Staatspräsidenten Xi zu Staatsbesuch 
***   - DE/Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2026 unter Leitung des RWI 
    - DE/Finanzagentur veröffentlicht Emissionskalender Bund zum 4. Quartal 
    - KR/Börsenfeiertag: Korea 
 
F R E I T A G, 25. September 2026 
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Oktober 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September 
*** 20:00 US/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Konferenz 
     von Cleveland Fed und EZB 
 
    - CN, KR/Börsenfeiertag: China, Korea 
 
S O N N T A G, 27. September 2026 
    - FR/Wahlen zum Senat 
    - CH/Volksabstimmungen über eine striktere Neutralität der Schweiz und 
     über eine stärkere Eigenständigkeit der Nahrungsmittelerzeugung 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2026 08:44 ET (12:44 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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