DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 12. bis Montag, 14. September (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 12. September 2026 *** 12:15 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Fête de la Pomme in Épreville-en-Lieuvin - EI/US-Präsident Trump reist nach Irland (bis 13.9.) S O N N T A G, 13. September 2026 - EI/US-Präsident Trump beendet Reise nach Irland (seit 12.9.) M O N T A G, 14. September 2026 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 11:15 DE/EZB-Direktorin Isabel Schnabel, Rede bei BMWi-Symposium 15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede im House of the Euro 16:00 DE/Bayer AG, Anhörung zur Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs vor dem Eighth Circuit Court in St. Louis, USA 17:35 AT/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu "Hofburg im Dialog - Economy, Europe, Resilience" ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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September 11, 2026 08:46 ET (12:46 GMT)

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