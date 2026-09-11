TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran und Staaten am Persischen Golf wollen einem Bericht zufolge an diesem Montag über die umkämpfte Straße von Hormus sprechen. An dem Treffen sollen die Außenminister aus dem Iran, Irak, Oman, Kuwait, Bahrain, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien teilnehmen, wie das gut informierte iranische Nachrichtenportal "Iran Nuances" berichtete. Ausgerichtet wird das Treffen im Oman.

Irans Außenminister Abbas Araghtschi und sein omanischer Kollege Badr al-Busaidi werden dem Bericht zufolge die Regierungsvertreter über den Stand der Verhandlungen unterrichten. Beide Länder diskutieren seit Wochen bereits über einen Mechanismus, wie der Schiffsverkehr durch die Meerenge geregelt werden soll. Für die iranische Führung hatte sich die Straße von Hormus im Konflikt mit den USA zu einem wichtigen Druckmittel entwickelt.

Kurz nach Kriegsbeginn Ende Februar blockierte der Iran dort mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe weitestgehend den weltweit wichtigen Seetransport von Öl, Erdgas und Dünger. Vor dem Krieg war die Meerenge für den Schiffsverkehr offen. Die US-Marine hat ihrerseits eine Seeblockade gegen iranische Häfen verhängt.

Der Iran fordert von der US-Regierung Zugeständnisse, wie sie in einem Rahmenabkommen im Juni vereinbart worden waren. US-Präsident Donald Trump will den Iran derweil mit einem "Wirtschaftskrieg" unter Druck setzen. Zuletzt war es in der Straße von Hormus zu gegenseitigem Beschuss zwischen den USA und dem Iran gekommen./arb/DP/nas