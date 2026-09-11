ETF Analyse der Woche | Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Der Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C steht in unserer heutigen ETF Analyse der Woche im Fokus. Nach einer beeindruckenden Performance in den letzten Monaten analysieren wir die aktuelle Charttechnik auf Wochen- und Tagesbasis, beleuchten die fundamentalen Stammdaten und geben eine fundierte Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C Prognose ab.

- Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C - WKN: DBX1K2 - ISIN: IE0006WW1XXX - Ticker: DBX8 Symbol: XMKO

Der Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C bildet den MSCI Korea 20/35 Custom Index nach, welcher Anlegern Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus Südkorea bietet. Um eine zu starke Dominanz einzelner Schwergewichte zu vermeiden, gelten strikte Grenzen:

Maximalgewicht: Das größte Unternehmen ist auf 35 - begrenzt, alle weiteren Titel auf jeweils 20 %.

Das größte Unternehmen ist auf 35 - begrenzt, alle weiteren Titel auf jeweils 20 %. Pufferzone: Bei jeder Rebalancing-Phase greift ein Puffer von 10 - auf diese Höchstgrenzen.

Besonders hervorzuheben ist, dass dieser Fonds der einzige am Markt ist, der genau diesen Index abbildet. Die Abbildung erfolgt über eine vollständige physische Replikation durch den direkten Erwerb aller Indexbestandteile. Anfallende Dividendenerträge werden direkt thesauriert und somit wieder angelegt, was dem Zinseszins-Effekt zugutekommt.

Chartcheck: Technische Analyse - Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C Prognose

Betrachtung im Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.09.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Bis Mitte 2025 verharrte der Anteilsschein in einer sehr engen Seitwärtsrange. Ab Mitte 2025 zog das Kaufinteresse jedoch spürbar an und das Papier verzeichnete deutliche Kursgewinne. In den vergangenen Handelswochen hat die Volatilität zugenommen, was sich in größeren Wochenranges zeigt.

[Jahreshoch - Widerstand Zone] - (SMA20) - Bullisches Szenario (Ausbruch nach Norden) - (SMA50) - Bärisches Szenario (Schwäche bis SMA50)

Im Juni des vergangenen Jahres schob sich der Kurs über alle drei maßgeblichen Durchschnittslinien und kletterte oberhalb der SMA20 (aktuell bei 200,82 EUR) nach oben. Mitte Juli führten Gewinnmitnahmen zu einem temporären Unterschreiten dieser Marke. Der Kurs konnte sich in den Folgewochen jedoch im Umfeld der SMA20 etablieren...

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