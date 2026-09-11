Der Gebrauchtwagenmarkt boomt und Copart geht all-in. Mit der gestern verkündeten Übernahme des Gebrauchtwagen-Auktionsspezialisten ACV Auctions geht auch ein Kursplus von +8% einher. Doch die parallel dazu veröffentlichten Quartalsergebnisse zeichnen ein etwas anderes Bild. Anleger verkaufen die Aktie, das KGV ist so niedrig wie noch nie. Ist das die große Chance nachdem die Firma sich einen neuen Markt eingekauft hat? Wie wertvoll ist der Deal? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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