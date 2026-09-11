Bei der Robinhood-Aktie zeigt sich nach einer längeren Abwärtsphase seit Ende März ein klarer Aufwärtstrend. Zwar fiel der Kurs in der zweiten Julihälfte noch einmal kräftig zurück, doch seit Anfang August befindet sich das Papier wieder fest in bullischer Hand. Aktuell notiert die Aktie bei 113,33 US$. Was treibt den Kurs an und sind nun sogar neue Rekorde drin? Vom Broker zur Fintech-Plattform Robinhood liefert derzeit gleich mehrere Argumente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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