Der Markt für Optoelektronik ist momentan besonders interessant. Neben der Poet-Aktie findet die Corning-Aktie bislang jedoch deutlich weniger Beachtung. Nach dem Hoch im Juni bei etwa 270 US$ korrigierte die Corning-Aktie zuletzt deutlich. Am Freitag notiert sie aktuell bei 135,70 US$. Hier stellt sich die Frage: Was spricht für Corning? Optoelektronik als Wachstumsmarkt Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) und der damit verbundene Aufbau zahlreicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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