Die Nachfrage nach Speicherchips für künstliche Intelligenz treibt Micron zu Rekordboni. Mitarbeiter in Taiwan erhalten bis zu 68 Monatsgehälter. Dahinter steckt auch ein harter Kampf um Talente. Micron Technology belohnt seine Mitarbeiter in Taiwan mit außergewöhnlich hohen Bonuszahlungen. Nach einem laut Unternehmen starken Geschäftsjahr 2026 erhalten Beschäftigte zwischen 35 und 68 Monatsgehältern. Die Mindestzahlung liegt bei 1,7 Millionen Taiwan-Dollar, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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