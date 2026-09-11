Für den Gameboy gab es eine Vielzahl von Accessoires. Eines von ihnen, hätte den beliebten Handheld von Nintendo fast zu einem Business-Gerät gemacht. Was geplant war und warum das Projekt gescheitert ist. Der Gameboy löst wahrscheinlich bei vielen Zocker:innen heute noch wohlige Erinnerungen aus. Sei es durch stundenlanges Blöckeschubsen in Tetris oder durch knifflige Hüpfpassagen mit Super Mario. Wäre die Geschichte allerdings etwas anders verlaufen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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