Leipzig (ots) -Mit Red White & Bloom Brands Inc. kommt ein weiterer Gesellschafter hinzu - Grünhorn baut Position im deutschen Markt weiter ausDie Grünhorn Gruppe, einer der führenden deutschen Anbieter im Bereich medizinisches Cannabis, hat einen neuen strategischen Gesellschafter.Die Grünhorn Gruppe stellt sich für ihr weiteres Wachstum breiter auf: Mit dem an der Canadian Securities Exchange notierten Unternehmen Red White & Bloom Brands Inc. (CSE: RWB) kommt ein weiterer Gesellschafter hinzu. Die Beteiligung erfolgt mittelbar über die Mehrheitsgesellschafterin HEAL Europe Holdings Inc. und baut auf dem Einstieg von HEAL im Juli dieses Jahres auf. Red White & Bloom, HEAL und die bisherigen Gesellschafter werden die Unternehmensgruppe künftig gemeinsam weiterentwickeln.Für Grünhorn schafft der erweiterte Gesellschafterkreis zusätzlichen Spielraum: Zugang zu einem größeren Beschaffungs- und Partnernetzwerk, neue Perspektiven für die Weiterentwicklung des Produktportfolios sowie eine solide Grundlage für weiteres Wachstum im deutschen Markt. Grünhorn bringt dabei seine etablierte Marktposition in eine Unternehmensgruppe ein, die neben dem deutschen Geschäft auch Aktivitäten im Vereinigten Königreich umfasst.Starke Position im deutschen MarktGrünhorn hat in den vergangenen zwölf Monaten bis Juli 2026 rund 290.000 Rezepte für medizinisches Cannabis beliefert. Die Unternehmensgruppe verbindet Versandapotheke, pharmazeutischen Großhandel, Fulfillment und Logistik sowie digitale Patientenzugänge in einem integrierten Modell.Der deutsche Markt hat sich seit den regulatorischen Reformen des Jahres 2024 dynamisch entwickelt: Die Importe medizinischer Cannabisblüten stiegen von rund 73 Tonnen im Jahr 2024 auf rund 205 Tonnen im Jahr 2025. Gleichzeitig nehmen die Anforderungen an Versorgungsqualität, Compliance und Lieferfähigkeit weiter zu - Bereiche, in denen Grünhorn über etablierte Strukturen verfügt.Einordnung durch die Geschäftsführung"Grünhorn ist in wenigen Jahren zu einem der führenden Anbieter im deutschen Markt für medizinisches Cannabis geworden - mit eigener Infrastruktur, starken Marken und einem Team, das diese Entwicklung getragen hat", sagt Stefan Fritsch, Gründer und CEO der Grünhorn Group. "Mit Red White & Bloom und HEAL gewinnen wir zwei Partner, die genau diese Basis weiter stärken. Unser Fokus bleibt unverändert die zuverlässige Versorgung unserer Patientinnen und Patienten."Kontinuität für Kunden und VerordnerLieferfähigkeit, Ansprechpartner und Abläufe für Apotheken, Großhandelskunden sowie verordnende Ärztinnen und Ärzte bleiben unverändert. In den kommenden Wochen werden die gemeinsamen Schwerpunkte der Zusammenarbeit weiter konkretisiert.Über GrünhornDie Grünhorn Gruppe mit Sitz in Leipzig ist ein etablierter Anbieter im deutschen Markt für medizinisches Cannabis. Das Unternehmen vereint Versandapotheke, pharmazeutischen Großhandel, Fulfillment und Logistik sowie digitale Patientenzugänge und arbeitet eng mit Ärztinnen, Ärzten und Apotheken zusammen. Weitere Informationen: www.gruenhorn.deÜber Red White & Bloom Brands Inc.Red White & Bloom Brands Inc. mit Sitz in Vancouver, Kanada, ist ein börsennotiertes Cannabisunternehmen, das in mehreren regulierten Märkten Nordamerikas tätig ist. Das Unternehmen kultiviert, verarbeitet und vertreibt Cannabisprodukte unter eigenen und Partnermarken und ist in mehreren US-Bundesstaaten aktiv, darunter Arizona, Kalifornien, Florida, Massachusetts, Michigan, Missouri und Ohio. Über die Übernahme der Aleafia-Unternehmensgruppe ist Red White & Bloom zudem im kanadischen Markt und international vertreten. Die Aktie ist an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel "RWB" notiert. Weitere Informationen: www.redwhitebloom.comPressekontakt:Katja ProftHead of Content Marketing, Grünhorn GruppeE-Mail: presse@gruenhorn.deOriginal-Content von: Grünhorn Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166541/6350555