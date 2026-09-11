Apple bringt mit dem iPhone Duo sein erstes faltbares Smartphone auf den Markt. Anleger reagieren gespannt, doch Analysten sind sich über das Potenzial des neuen Geräts uneins.Apple betritt neuen Smartphone Markt Mit dem iPhone Duo wagt Apple den Einstieg in das Geschäft mit faltbaren Smartphones. Das Gerät soll 1.999 US Dollar kosten und richtet sich damit klar an das Premiumsegment. Für Apple ist der Schritt strategisch wichtig, weil der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de