Netskrt und Oracle werden durchgehende MoQ-Bereitstellung vorstellen und die Zukunft des Live-Streaming mit niedriger Latenz besprechen

Netskrt, ein unabhängiges Content-Delivery-Netzwerk für Streaming-Events mit hoher gleichzeitiger Auslastung, gab heute bekannt, dass es seine Arbeit zur Förderung von Media Over QUIC (MoQ) bei der IBC 2026 vorstellen wird, die vom 11. bis zum 14. September im RAI Amsterdam stattfinden wird. Im Rahmen der Veranstaltung wird Netskrt zusammen mit Oracle demonstrieren, wie eine unabhängig betriebene CDN-Infrastruktur Teil eines koordinierten MoQ-Bereitstellungspfads sein kann, der Live-Medien näher an die Zuschauer bringen soll.

MoQ ist ein aufstrebendes Projekt der IETF, das Medienbereitstellung mit niedriger Latenz im großen Maßstab unterstützen soll. Zu den wichtigsten Anwendungsfällen gehört das Live-Streaming. Durch die relaisbasierte Architektur können Medien über verteilte Infrastruktur näher an die Zuschauer gebracht werden, was eine Reduzierung der Latenz und die effiziente Bereitstellung von Live-Events mit hoher gleichzeitiger Auslastung ermöglicht.

Bei der IBC werden Netskrt und Oracle dieses Modell in der Praxis testen. Ein containerisiertes Oracle Video Edge(OVE)-Relais, das in der Infrastruktur von Netskrt ausgeführt wird, übernimmt als Teil eines durchgehenden MoQ-Bereitstellungspfads die Koordinierung mit dem Relaisnetzwerk von Oracle. Die Demonstration zeigt, wie Infrastruktur, die von einem unabhängigen CDN betrieben wird, innerhalb einer größeren koordinierten Architektur funktionieren kann.

"Die Förderung von MoQ ist unumgänglich, weil es exakt mit der erforderlichen Entwicklung der Live-Streaming-Infrastruktur in Einklang steht", sagte Siegfried Luft, Mitgründer und CEO von Netskrt. "Große Live-Events erfordern eine enorme Kapazität, diese Kapazität verteilt sich jedoch auf Clouds, CDNs und Breitbandnetzwerke. Wenn wir diesen unabhängig betriebenen Umgebungen eine effektivere Möglichkeit geben, zusammenzuarbeiten, können Inhalte näher an die Zuschauer gebracht werden und es kann ein reaktionsschnelleres Bereitstellungsmodell für die größten Streaming-Momente geschaffen werden."

Die Zusammenarbeit von Netskrt und Oracle spiegelt den weiteren Ansatz, den das Unternehmen im Hinblick auf die Inhaltsbereitstellung verfolgt. Netskrt bringt die Streaming-Infrastruktur näher an die Abonnenten und erweitert die Kapazität in die entsprechenden Netzwerke, eine Architektur, die speziell für die scharfen Nachfragespitzen geeignet ist, zu denen es bei Live-Sportveranstaltungen und anderen Events mit hoher paralleler Auslastung kommt.

MoQ fügt ein gemeinsames Transport- und Relaismodell hinzu, das es einer unabhängig betriebenen Infrastruktur ermöglicht, an einem koordinierten Bereitstellungspfad teilzunehmen. Für Live-Streaming-Plattformen hat dieser Ansatz das Potenzial, kürzere Wege zwischen den Inhalten und Zuschauern bereitzustellen, Zugriff auf verteilte Kapazität zu ermöglichen, wenn die Nachfrage am höchsten ist, und mehr Flexibilität zu bieten, wenn sich die Netzwerkbedingungen ändern.

"Das Versprechen von MoQ besteht darin, Interoperabilität in der Infrastruktur zu bieten, die bereits dem Medienökosystem zugrunde liegt", sagte Gaurab Upadhaya, Core Infrastructure Engineering Architect, Media Services bei Oracle. "Unsere Arbeit mit Netskrt zeigt, wie die Relaiskapazität innerhalb eines unabhängigen CDN mit Oracle Video Edge als Teil eines gemeinsamen Bereitstellungspfads koordiniert werden kann. Diese Art der Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt, um die Live-Bereitstellung mit niedriger Latenz im großen Maßstab praktikabel zu machen."

Am 12. September nimmt Netskrt gemeinsam mit Oracle an "Beyond Broadcast: MOQ for Live Delivery" im IBC Showcase Theatre teil. Bei der Veranstaltung wird eine funktionierende End-to-End-Pipeline demonstriert, in der Streaming-Inhalte durch Oracle Video Edge geleitet werden, einen Netskrt-Endpunkt erreichen und an einen Abonnenten ausgegeben werden. Die Unternehmen werden auch besprechen, wie sie die verschiedenen Komponenten verbunden haben, sowie die architektonischen Entscheidungen hinter der Implementierung und bei der Entwicklung des Systems gewonnene Erkenntnisse.

MoQ ist immer noch ein aufstrebender Standard und muss im Hinblick auf Spezifikationen, Interoperabilität, Bereitstellungsmodelle und kommerzielle Umsetzung weiterentwickelt werden. Für Netskrt ist IBC eine Gelegenheit, zu zeigen, dass die Industrie über die architektonischen Konzepte hinaus geht und beginnt zu demonstrieren, wie eine koordinierte MoQ-Infrastruktur über organisatorische Grenzen hinweg funktionieren kann.

"Die nächste Generation des Live-Streaming wird Netzwerke benötigen, die genauso effektiv kooperieren können, wie sie skaliert werden können", sagte Luft. "IBC gibt uns die Gelegenheit, zu zeigen, wie das in einer realen Infrastruktur aussieht, und neben Oracle an den Technologien zu arbeiten, die das Echtzeit-Streaming für die Zuschauer verbessern können."

Über Netskrt Systems

Netskrt revolutioniert den CDN-Bereich, indem es die Wirtschaftlichkeit entlang der gesamten Streaming-Wertschöpfungskette verbessert und sich auf Anwendungsfälle mit großen und komplexen Inhalts-Downloads konzentriert. Live-Tier-One-Sportereignisse, mit Spannung erwartete neue Spieleinhalte und Video-on-Demand werden effizienter und mit höherer Qualität bereitgestellt. Das Netskrt-CDN erreicht dies durch dynamisch instanziierte Kapazität, globale Reichweite und Bekanntheit bei den Endnutzern.

Über Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) bietet sichere, leistungsstarke Cloud-Infrastrukturservices, die Organisationen helfen, verschiedenste Unternehmens- und Medien-Workloads flexibel und im großen Maßstab auszuführen. OCI unterstützt Multi-Cloud- und verteilte Cloud-Strategien und hilft Kunden gleichzeitig, Leistung, Resilienz und operative Effizienz zu optimieren. Weitere Informationen zu Oracle (NYSE: ORCL) finden Sie unter www.oracle.com. Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation.

Weitere Informationen finden Sie unter www.netskrt.io.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260910924587/de/

Contacts:

Lucy Nguyen

lucy@magnoliamc.com