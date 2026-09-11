Die US-Inflation verharrt im August bei 3,4 Prozent, und damit ist klar: Der Weg zur Zwei-Prozent-Marke der Fed bleibt weit. Das Arbeitsministerium bestätigte heute in Washington, dass die Verbraucherpreise im Jahresvergleich exakt so stark gestiegen sind wie schon im Juli, nämlich um 3,4 Prozent. Volkswirte hatten genau das erwartet. Energiepreise als Treiber Zuvor war die Inflationsrate zwei Monate am Stück gefallen. Von März bis Mai hatten die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de