Volkswagen steht vor dem teuersten Umbau seiner Geschichte. Für Stellenabbau und mögliche Werksschließungen könnte der Konzern insgesamt rund 16 Milliarden Euro einplanen. Hinter den hohen Belastungen steht der Versuch, Kosten zu senken, Überkapazitäten abzubauen und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber chinesischen Herstellern zu stärken.Bis zu 16 Milliarden Euro Belastung Volkswagen kalkuliert für den geplanten Konzernumbau mit Kosten von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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