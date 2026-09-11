Die Siemens-Energy-Aktie gehört am 11. September 2026 zu den stärksten Werten im DAX und steigt zeitweise um 2 % auf 143,58 Euro. Zusätzlichen Rückenwind liefert eine positive Einschätzung von JPMorgan mit einem Kursziel von 245 Euro. Gleichzeitig bleibt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch trotz der heutigen Erholung beträchtlich.Siemens Energy führt den DAX an Nach der jüngsten Schwächephase greifen Anleger bei Siemens Energy am Freitag wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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