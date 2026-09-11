NEU-DELHI (dpa-AFX) - Staats- und Regierungschefs der Brics-Länder kommen an diesem Samstag in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi zu einem Gipfeltreffen zusammen. Neben dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, der bereits am Freitag in Neu-Delhi eintraf, wird auch Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping erwartet. Gastgeber Indien betonte, es gehe um die Zusammenarbeit in Bereichen, in denen alle Teilnehmer gemeinsame Prioritäten setzten. Es soll demnach bei der zweitägigen Konferenz der Staatengruppe auch ein Austausch zu globalen und regionalen Fragen stattfinden.

Es wird erwartet, dass unter anderem auch die Lage im Nahen Osten, einschließlich der schwierigen Situation rund um die Straße von Hormus, angesprochen wird. Eines der Ziele der Gruppe, die sich auch als Gegengewicht zum Westen versteht, ist es, sich in geopolitischen Fragen abzusprechen. Auch wollen sich die Mitglieder in Fragen des Handels, der Technologieentwicklung, der Energieversorgung und der Klimapolitik enger abstimmen.

Die Abkürzung Brics steht für die Anfangsbuchstaben der ersten fünf Mitglieder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Auch Saudi-Arabien, der Iran, Ägypten, Äthiopien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Indonesien sind Mitglieder./dg/DP/stw