Das US-Startup Vaire Computing möchte eine alte Idee zur Entwicklung energieeffizienter Computer in den Mainstream bringen. Dazu hat es ein vielversprechendes Bauteil hergstellt. Doch weitere Demonstratoren müssen folgen. Im Laufe der langen Geschichte des Computerchips haben Ingenieur:innen die Abwärme, die bei der Nutzung entsteht, stets als unvermeidbaren Preis für die Rechenleistung betrachtet. Hannah Earley hingegen sieht darin etwas anderes: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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