Oracle übertrifft die Wall-Street-Erwartungen deutlich: kräftiges Cloud-Wachstum, ein Rekord-Auftragsbestand und Milliarden an neuen KI-Aufträgen. BofA-Analyst Tal Liani bestätigt sein Kursziel von 240 US-Dollar. Oracle hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 die Erwartungen der Wall Street klar übertroffen. Der Umsatz stieg um 29,6 Prozent im Jahresvergleich, der Markt hatte nur 28,2 Prozent erwartet. Haupttreiber war das Cloud-Infrastrukturgeschäft IaaS mit einem Plus von 121 Prozent, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de