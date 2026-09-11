Topcon Positioning Systems erweitert sein Delta Solutions-Portfolio um Delta Watch powered by GEOvis, eine cloudbasierte Workflow-Plattform für die Deformationsüberwachung. Die neue Lösung bietet leistungsstarke Funktionen für Visualisierung, Reporting, Alarmierung, Projektmanagement, Stakeholder-Kommunikation und die Justierung geodätischer Netzwerke.

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Topcon Positioning Systems erweitert sein Delta Solutions-Portfolio um Delta Watch powered by GEOvis, eine cloudbasierte Workflow-Plattform für die Deformationsüberwachung. Die neue Lösung bietet leistungsstarke Funktionen für Visualisierung, Reporting, Alarmierung, Projektmanagement, Stakeholder-Kommunikation und die Justierung geodätischer Netzwerke.

Delta Watch entstand in Zusammenarbeit mit Amberg Infra 7D und nutzt die leistungsstarke GEOvis-Technologie als Grundlage. Die Plattform integriert automatisiert und manuell erfasste Daten von Totalstationen, GNSS-Empfängern sowie geotechnischen, baulichen und umweltbezogenen Sensoren. Die Plattform unterstützt Teams dabei, Überwachungsabläufe zu optimieren, die Genauigkeit durch Ausgleichungsrechnungen nach der Methode der kleinsten Quadrate zu erhöhen und Projektdaten in einer vernetzten Umgebung zu verwalten.

GIS-basierte Kartenansichten sowie BIM-/IFC-3D-Visualisierungen helfen Anwendern, Bewegungen im räumlichen Kontext zu analysieren, Sensordaten mit realen Bauwerken zu verknüpfen und den Projektstatus über automatisierte Dashboards und Berichte transparent zu kommunizieren.

"Delta Watch powered by GEOvis vereint Daten aus unterschiedlichsten Sensoren auf einer zentralen Plattform und erleichtert damit das Management selbst komplexer Überwachungsprojekte", erklärte Ron Oberlander, Head of Topcon Geomatics and Construction Platforms. "Unsere Zusammenarbeit mit Amberg Infra 7D erweitert die Möglichkeiten der Projektüberwachung und hilft unseren Kunden, Prozesse zu optimieren und ihre betriebliche Effizienz zu steigern."

"Durch die Kombination unserer sich ergänzenden Technologien und unseres Fachwissens stärken Amberg und Topcon ihr gemeinsames Angebot für Monitoringlösungen für Infrastrukturprojekte weltweit", sagt Michael Buri, CEO von Amberg Infra 7D.

Delta Solutions unterstützt Teams bei der Überwachung von Bewegungen und der Risikominimierung in kritischen Infrastrukturen wie Gebäuden, Bahnstrecken, Tunneln, Brücken, Hängen, Senkungsgebieten und aktiven Baustellen. Die erweiterten Funktionen von Delta Watch bieten Anwendern leistungsfähigere Werkzeuge, um die Sicherheit zu gewährleisten, Anlagen zu schützen und schneller fundierte Entscheidungen zu treffen.

Delta Watch powered by GEOvis ist im Rahmen flexibler Abonnementoptionen erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Topcon-Website. Die Plattform wird vom 15. bis 17. September auf der INTERGEO 2026 in München vorgestellt.

Über Topcon Positioning Systems

Topcon Positioning Systems ist ein führender Anbieter von Präzisionstechnologien und Workflow-Lösungen für die weltweiten Märkte in den Bereichen Bauwesen, Geomatik und Landwirtschaft. Topcon Positioning Systems (topconpositioning.com) hat seinen Hauptsitz in Livermore, Kalifornien, USA. Die europäische Zentrale befindet sich in Zoetermeer, Niederlande. Die Muttergesellschaft Topcon Corporation (topcon.com), gegründet im Jahr 1932, hat ihren Hauptsitz in Tokio, Japan.

Über Amberg Infra 7D

Amberg Infra 7D ist ein Schweizer Technologieunternehmen, das fortschrittliche Monitoring-, Geomatik- und BIM-Lösungen für Infrastrukturprojekte über deren gesamten Lebenszyklus hinweg bereitstellt. Durch die Kombination präziser Geodaten, digitaler Technologien und ingenieurtechnischer Fachkompetenz unterstützt das Unternehmen eine fundierte Entscheidungsfindung, eine effiziente Projektabwicklung sowie den sicheren Betrieb von Infrastrukturanlagen. Amberg Infra 7D ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Amberg Group mit Hauptsitz in der Schweiz. (amberginfra7d.com, amberggroup.com)

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