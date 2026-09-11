Owkin, das Unternehmen für agentenbasierte KI, das Pionierarbeit bei der Entwicklung des ersten automatisierten KI-Wissenschaftlers leistet, um die Wirkstoffforschung und -entwicklung zu revolutionieren, gab heute eine Vereinbarung mit Servier bekannt, einem unabhängigen internationalen Pharmakonzern, der von einer Stiftung geleitet wird. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird K Pro, der KI-Wissenschaftler von Owkin, zusammen mit multimodalen Patientendaten lizenziert, um die onkologische Forschung des Unternehmens voranzutreiben.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Owkin den Forschungsteams von Servier innerhalb von K Pro den Zugriff auf multimodale Patientendaten aus seinem MOSAIC-Netzwerk zur Analyse ermöglichen. Diese Vereinbarung ist das nächste Kapitel in der Zusammenarbeit zwischen Owkin und Servier, deren bisherige gemeinsame Arbeit sich auf die Identifizierung von Patientenuntergruppen, ebenfalls im Bereich der Onkologie, konzentrierte.

K Pro ist der KI-Wissenschaftler von Owkin. Er kombiniert multimodale Patientendaten mit spezialisierter, biologisch orientierter KI, um in jedem Schritt der pharmazeutischen Wertschöpfungskette intelligentere und schnellere Entscheidungen zu ermöglichen. K Pro nutzt spezialisierte biologische Werkzeuge und stützt sich dabei auf ein Jahrzehnt an Wissen, das durch Partnerschaften in der Pharmabranche und modernste KI-Forschung gewonnen wurde. K Pro bietet Moleküloptimierung, Zielidentifizierung, Biomarker-Identifizierung, Subgruppenoptimierung und das Design klinischer Studien. K Pro wurde anhand realer Patientendaten und im Wet-Lab von Owkin trainiert und validiert.

"Unser KI-Wissenschaftler verändert die Arbeitsweise der Biopharma-Branche", sagte Thomas Clozel, CEO und Mitbegründer von Owkin. "Durch die Kombination von K Pro mit den multimodalen Patientendaten von Owkin können die Wissenschaftler von Servier die Biologie schwer zu behandelnder Krebserkrankungen untersuchen und zu Erkenntnissen gelangen, die eine manuelle Analyse allein nicht liefern kann."

"Bei Servier suchen wir ständig nach neuen Wegen, um unser Verständnis der Krankheitsbiologie zu vertiefen und Patienten mit schwer zu behandelnden Krebserkrankungen bessere Therapien anzubieten. Der Zugang zu hochwertigen Patientendaten und KI-gestützten Analysen an einem Ort über K Pro hilft unseren Teams dabei, Hypothesen schneller und mit größerer Sicherheit aufzustellen und zu überprüfen. Wir freuen uns darauf, diese Möglichkeiten in unserer gesamten onkologischen Forschung anzuwenden", sagte Claude Bertrand, Executive Vice President, Forschung und Entwicklung, Servier.

Über Owkin

Owkin ist ein Unternehmen für agentenbasierte KI, das Pionierarbeit im Bereich der biologischen künstlichen Superintelligenz leistet, um Probleme in der Biologie zu lösen, an denen menschliche Forscher allein gescheitert sind. Owkin entwickelt K Pro einen KI-Wissenschaftler für die pharmazeutische Forschung und strategische Entscheidungsfindung. K Pro koordiniert eine Reihe von KI-Fähigkeiten und -Tools, um komplexe biologische Prozesse zu entschlüsseln, die Forschung zu beschleunigen und die Produktivität drastisch zu steigern. K Pro basiert auf Owkins unübertroffenem multimodalen Patientendatennetzwerk, modernster KI für die Biologie und jahrzehntelanger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharmabranche.

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