Brian Armstrong, CEO von Coinbase, hat sich bei CNBC Squawk Box Asia klar positioniert: Bitcoin könnte bis 2030 zwischen 300.000 und 400.000 US$ erreichen. Das ist seine persönliche Einschätzung. Der CLARITY Act als eigentlicher Treiber Im Gespräch mit CNBC hat Armstrong den CLARITY Act prominent hervorgehoben, ein Gesetz, das festlegen soll, wie digitale Vermögenswerte in den USA reguliert werden. Der Grund dafür ist einfach: Institutionelle Großinvestoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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