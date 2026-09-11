DJ ÜBERBLICK am Abend /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Inflation stagniert im August wie erwartet bei 3,4%

Der Inflationsdruck in den USA hat im August wie erwartet auf dem Vormonatsniveau stagniert. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lagen um 3,4 (Vormonat: 3,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,4 Prozent und einer unveränderten Jahresteuerung von 3,4 Prozent gerechnet.

Verbraucherstimmung laut Michigan-Umfrage im September gesunken

Die Verbraucherstimmung ist im September gesunken, wie die erste Schätzung der monatlichen Umfrage der Universität von Michigan zeigt. Der Index der Umfrage liegt bei 47,8, nach 51,7 Ende August. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Wert von 51,4 erwartet.

JP Morgan: Acht von neun Notenbanken der Industrieländer werden bald die Zinsen anheben

Die Analysten von JP Morgan Chase erwarten, dass acht der neun Zentralbanken der Industrieländer noch vor Jahresende die Zinsen anheben werden, um die hartnäckige Inflation und den Preisdruck bei Rohstoffen zu zügeln.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.