Yantai Municipal People's Government

YANTAI, China, Sept. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 9. September wurde in Haiyang, Yantai, die Veranstaltung "Multinationale Unternehmen in Yantai" (Multinational Corporations in Yantai) offiziell eröffnet. Die von der Volksregierung der Stadt Yantai (Yantai Municipal People's Government) ausgerichtete Veranstaltung steht unter dem Motto "Multinationale Unternehmen in Yantai - Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, Innovation und Zukunft" und widmet sich dem globalen ökologischen Wandel in der Industrie. Dabei sollen die Stärken Yantais in den Bereichen Öffnung und saubere Energie genutzt werden, um der internationalen Zusammenarbeit in den Bereichen Industrie, Technologie, Kapital und Märkte neue Impulse zu verleihen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link verfügbar.

Zu Beginn des 15. Fünfjahresplans hat sich Yantai das klare Ziel gesetzt, eine Vorzeigestadt für umweltfreundliche und kohlenstoffarme Entwicklung zu werden, die gleichzeitig hohe Lebensqualität bietet. Diese neue Positionierung birgt sowohl Chancen als auch Herausforderungen und erfordert entschlossenes Handeln. Der proaktive und pragmatische Ansatz der Stadt bei der Gewinnung von Investitionen zeigte sich auf der Veranstaltung besonders deutlich. Dort stellte Yantai eine Kooperationsinitiative mit multinationalen Konzernen vor und präsentierte die Stadt, wichtige Industrieparks sowie führende Unternehmen.

Vertreter der Behörden aus verschiedenen Landkreisen und Bezirken führten vor Ort individuelle Matchmaking-Gespräche mit Wirtschaftsvertretern, um neue Partner und Kooperationsmöglichkeiten zu gewinnen. Im Rahmen einer gemeinsamen Zeremonie wurden am Veranstaltungsort acht Projekte unterzeichnet. Sie umfassen Schlüsselbranchen wie intelligente Fertigung, Finanzwesen, Logistik und Außenhandel.

Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558.