OpenAI zieht die Reißleine. Das KI-Unternehmen nimmt keine Neukund:innen für die teuerste Stufe von ChatGPT Pro mehr an. Schuld ist der Run auf GPT-6 Astra. Die Rechenkapazität kommt da nicht mehr mit. OpenAI nimmt vorerst keine neuen Abonnent:innen für ChatGPT Pro an. Jedenfalls nicht für die teuerste Version von Pro, die in Deutschland 229 Euro im Monat kostet (200 Dollar in den USA). Dies verkündete Tibo Sottiaux, der bei OpenAI für die Kernprodukte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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