Anzeige / Werbung

Die XRP Prognose hängt diese Woche an einer einzigen Zahl, denn XRP notiert bei rund 1,36 Dollar und sitzt damit direkt auf dem Unterstützungscluster zwischen 1,355 und 1,343 Dollar. Allein in den letzten 24 Stunden verliert der Coin rund 4,6 Prozent, nachdem im August noch 1,70 Dollar erreicht wurden. Am 15. September stimmt der Senat über den CLARITY Act ab, einen Tag vor der Zinsentscheidung der Fed. Zwei Termine also, die den Kurs in beide Richtungen zweistellig bewegen können. Für die XRP Prognose lautet die Frage, ob 1,50 Dollar fällt oder ob 1,20 Dollar der nächste Halt wird.

XRP Prognose zwischen 1,20 und 1,68 Dollar vor dem Votum

XRP handelt am 11. September bei etwa 1,36 Dollar, die Tagesspanne reicht von 1,34 bis 1,42 Dollar. Die Marktkapitalisierung fällt damit auf rund 85 Milliarden Dollar. Laut CoinCentral sind die Zuflüsse in die amerikanischen Spot-ETFs auf 18,96 Millionen Dollar pro Woche gefallen, nach 110,49 Millionen zuvor. Die XRP Prognose steht damit auf einer dünnen Liquiditätsdecke.

Technisch liegt der 20-Tage-Durchschnitt laut Coin Edition bei 1,3647 Dollar und damit am aktuellen Kurs. Darunter beginnt jenes Cluster, das die bullische Struktur zusammenhält, mit der Untergrenze bei 1,343 Dollar. Ein Bruch dieser Zone öffnet den Weg Richtung 1,20 Dollar, nach oben wartet der erste Widerstand bei 1,50 Dollar. Erst ein Ausbruch darüber macht 1,68 Dollar zum nächsten Ziel der XRP Prognose.

Den Takt gibt Washington vor. Der Senat stimmt am 15. September darüber ab, ob der CLARITY Act in die Debatte geht, und dafür sind 60 Stimmen nötig. Die Republikaner halten 53 Sitze, es braucht also sieben Demokraten, und einen Tag später entscheidet die Fed über die Zinsen. Selbst im besten Fall liegen zwischen 1,36 und 1,68 Dollar nur 23 Prozent, und bei 85 Milliarden Dollar Bewertung ist mehr kaum zu holen. Kapital, das eine größere Asymmetrie sucht, positioniert sich deshalb eine Stufe früher.

Pepeto und der Test, den die meisten Presales nicht bestehen

Wer die XRP Prognose zu Ende denkt, landet bei der Frage, wo ein kleiner Einsatz überhaupt noch etwas bewegen kann. Der Kryptomarkt ist zu einem Billionenmarkt gewachsen, trotzdem verschwindet jede Woche Geld in gefälschten Token. Auf jeder Chain gibt es Projekte, die echt aussehen, bis der Kauf abgeschlossen ist. Überleben werden die, die eine Prüfung vor dem Klick erlauben.

Pepeto hat genau dafür ein Werkzeug gebaut. Der Risk Scorer prüft jeden Token mit 42 Kontrollen, liest den Vertragscode und testet auf nachträgliche Token-Erzeugung, versteckte Gebühren und blockierte Verkäufe. Danach simuliert er einen Kauf und einen Verkauf auf einer Testkopie der Chain. Fällt der Token durch, wird der Handel gestoppt, bevor Geld die Wallet verlässt. Dieser Scanner arbeitet heute und nicht irgendwann.

Die Börse dahinter, PepetoSwap, verlangt 0,00 Prozent Swap-Gebühr. Wer 200 Swaps zu je 5.000 Dollar auf Uniswap ausführt, zahlt allein an Gebühren rund 3.000 Dollar, bei Pepeto ist dieser Posten null. Geprüft wurde das Projekt von SolidProof, und zwar der komplette Vertragscode, noch bevor der Presale für die ersten Käufer geöffnet wurde. Die Kombination aus echten Werkzeugen und einer belegten Vorgeschichte erklärt, warum Analysten dieses Projekt anders einordnen als den Rest des Presale-Marktes.

Der Mitgründer steht hinter dem Coin, aus dem später Pepe wurde, ein Projekt, das ohne eigene Produkte 11 Milliarden Dollar erreichte, und Pepeto nutzt dieselbe Gesamtmenge von 420 Billionen Token. Diesmal stehen ein geprüfter Vertrag und eine arbeitende Börse dahinter. In den Presale sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar geflossen, und auf der offiziellen Pepeto-Website kostet ein Token derzeit 0,000000188 Dollar. Mit jeder Stufe steigt der Kaufpreis, weshalb Analysten für alle, die zu den heutigen Presale-Preisen kaufen, ein Potenzial bis zum Hundertfachen sehen.

Fazit zur XRP Prognose

Die XRP Prognose bleibt bis zum 15. September eine Wette auf ein Votum, und selbst der bullische Fall endet bei 23 Prozent. Ein Coin mit 85 Milliarden Dollar Bewertung kann kaum mehr liefern, egal wie Washington entscheidet. Pepeto startet dagegen am Boden, mit einem Scanner, der Betrug vor dem Kauf blockiert, und einer Börse ohne Handelsgebühren. Die Wallets, die das Projekt früh gefunden haben, sind längst investiert. Die aktuelle Stufe füllt sich, während andere auf das Ergebnis der Abstimmung warten. Wer erst nach dem Listing hinsieht, zahlt den Preis, den heute niemand zahlen muss.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wohin geht die XRP Prognose im September 2026?

XRP handelt bei etwa 1,36 Dollar. Über 1,50 Dollar folgt 1,68 Dollar, unter 1,343 Dollar drohen 1,20 Dollar. Das Senatsvotum entscheidet.

Ist Pepeto ein starker Presale, während die XRP Prognose auf das Votum wartet?

Pepeto verbindet einen Presale mit mehr als 10 Millionen Dollar Volumen, eine laufende Börse und einen Risk Scorer mit 42 Kontrollen. Den Audit hat SolidProof durchgeführt. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.