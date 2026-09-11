Freiburg (ots) -
"Ob die Rotationsbrache der kriselnden Branche wirklich langfristig helfen wird, darf gut und gerne bezweifelt werden. Die Konkurrenz ausländischer Weine wird nach wie vor bestehen, der Weinkonsum dadurch nicht erhöht werden. Auch die finanziellen Belastungen der Winzer durch gestiegene Mindestlöhne für Saisonarbeiter und bestehende Steuern bleiben ein Problem. Hinzu kommen die Unwägbarkeiten durch die Klimakrise und die mögliche Ausbreitung von Parasiten wie Rebzikade und Japankäfer. Die Herausforderungen der Winzer werden weiter hoch sein. Die Einführung der Rotationsbrache bleibt da ein Tropfen auf den heißen Stein." https://mehr.bz/bel255a
Pressekontakt:
Badische Zeitung
Schlussredaktion Badische Zeitung
Telefon: 0761/496-0
kontakt.redaktion@badische-zeitung.de
http://www.badische-zeitung.de
Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/6350603
"Ob die Rotationsbrache der kriselnden Branche wirklich langfristig helfen wird, darf gut und gerne bezweifelt werden. Die Konkurrenz ausländischer Weine wird nach wie vor bestehen, der Weinkonsum dadurch nicht erhöht werden. Auch die finanziellen Belastungen der Winzer durch gestiegene Mindestlöhne für Saisonarbeiter und bestehende Steuern bleiben ein Problem. Hinzu kommen die Unwägbarkeiten durch die Klimakrise und die mögliche Ausbreitung von Parasiten wie Rebzikade und Japankäfer. Die Herausforderungen der Winzer werden weiter hoch sein. Die Einführung der Rotationsbrache bleibt da ein Tropfen auf den heißen Stein." https://mehr.bz/bel255a
Pressekontakt:
Badische Zeitung
Schlussredaktion Badische Zeitung
Telefon: 0761/496-0
kontakt.redaktion@badische-zeitung.de
http://www.badische-zeitung.de
Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/6350603
© 2026 news aktuell