Rheda-Wiedenbrück (ots) -
Der Lieferant SB-Convenience GmbH ruft aktuell die Produkte "Metzgerfrisch Frische Grobe Bratwurst, 400g" und "Metzgerfrisch Frische Grobe Bratwurst XXL, 1600g" öffentlich zurück.
Artikel: Metzgerfrisch Frische Grobe Bratwurst, 400g, MHD: 15.09.2026
Artikel: Metzgerfrisch Frische Grobe Bratwurst XXL, 1600g, MHD: 13.09.2026
Identitätskennzeichen beider Artikel: DE NW 20028 EU
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den betroffenen Produkten rote Plastikfremdkörper enthalten sind. Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt keinesfalls konsumieren.
Die betroffenen Produkte "Metzgerfrisch Frische Grobe Bratwurst, 400g" und "Metzgerfrisch Frische Grobe Bratwurst XXL, 1600g" wurden bei Lidl in Deutschland bundesweit verkauft. Die betroffenen Produkte können in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.
Von dem Rückruf sind ausschließlich die Produkte "Metzgerfrisch Frische Grobe Bratwurst, 400g" und "Metzgerfrisch Frische Grobe Bratwurst XXL, 1600g" des Lieferanten SB-Convenience GmbH mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Lieferanten SB Convenience GmbH sowie weitere Produkte der Marke "Metzgerfrisch" sind von dem Rückruf nicht betroffen.
Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: 00800 5435 5435.
Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.
SB-Convenience GmbH entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.
Pressekontakt:
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations
07063/931 60 90 · presse@lidl.de
Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6350607
Der Lieferant SB-Convenience GmbH ruft aktuell die Produkte "Metzgerfrisch Frische Grobe Bratwurst, 400g" und "Metzgerfrisch Frische Grobe Bratwurst XXL, 1600g" öffentlich zurück.
Artikel: Metzgerfrisch Frische Grobe Bratwurst, 400g, MHD: 15.09.2026
Artikel: Metzgerfrisch Frische Grobe Bratwurst XXL, 1600g, MHD: 13.09.2026
Identitätskennzeichen beider Artikel: DE NW 20028 EU
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den betroffenen Produkten rote Plastikfremdkörper enthalten sind. Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt keinesfalls konsumieren.
Die betroffenen Produkte "Metzgerfrisch Frische Grobe Bratwurst, 400g" und "Metzgerfrisch Frische Grobe Bratwurst XXL, 1600g" wurden bei Lidl in Deutschland bundesweit verkauft. Die betroffenen Produkte können in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.
Von dem Rückruf sind ausschließlich die Produkte "Metzgerfrisch Frische Grobe Bratwurst, 400g" und "Metzgerfrisch Frische Grobe Bratwurst XXL, 1600g" des Lieferanten SB-Convenience GmbH mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Lieferanten SB Convenience GmbH sowie weitere Produkte der Marke "Metzgerfrisch" sind von dem Rückruf nicht betroffen.
Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: 00800 5435 5435.
Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.
SB-Convenience GmbH entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.
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