Die neue Kollektion kombiniert modernsten Nano-Titan-Schutz mit Optionen für gestochen scharfe Sicht, verbesserten Sichtschutz und die Umwandlung von blauem in rotes Licht.

Belkin, eine führende Marke für Unterhaltungselektronik mit über 40 Jahren Erfahrung, hat heute seine neue Titan SmartShield Pro Kollektion vorgestellt. Sie wurde entwickelt, um die neuen iPhone-18-Modelle zu schützen und das Nutzererlebnis zu verbessern. Die Kollektion umfasst drei unterschiedliche Modelle: Clear, Blau-zu-Rot und Displayschutz mit hellem Sichtschutz. Sie alle vereinen die moderne Nano-Titan-Technologie mit einer hochwertigen Antireflexbeschichtung, außergewöhnlicher Kratzfestigkeit und Schutz bei Aufprall aus bis zu 2,7 Metern Höhe*.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260909300214/de/

Belkin Titan SmartShield Pro Blue-to-Red Light screen protector

Smartphones sind aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken ob bei der Arbeit, auf Reisen oder im Austausch mit anderen. Die Titan SmartShield Pro Kollektion bietet deshalb mehr als herkömmlichen Displayschutz und ist auf die vielfältigen Anforderungen abgestimmt, die im Laufe des Tages an Smartphones gestellt werden. Ob kristallklare Sicht, mehr Privatsphäre oder ein besonders angenehmes Seherlebnis mit der neuen Kollektion findet jeder den passenden Displayschutz für seine individuellen Bedürfnisse. Dabei bleiben die Haptik und der Look des neuen iPhones erhalten.

"Displayschutz sollte mehr leisten, als nur vor Stürzen und Kratzern zu schützen er sollte den Bedienkomfort im Alltag verbessern", so Dermot Keogh, Senior Director of Product, Device Protection, bei Belkin. "Mit der Titan SmartShield Pro Kollektion verbinden wir unseren leistungsstärksten Displayschutz mit durchdachten Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse: von einer gestochen scharfen Darstellung des neuen iPhone-18-Displays über mehr Sehkomfort bis hin zum Schutz der Privatsphäre in der Öffentlichkeit."

Titan SmartShield Pro: Die Robustheit von Nano-Titan mit Klarheit kombiniert

Titan SmartShield Pro bietet zuverlässigen Schutz für den Alltag und bewahrt gleichzeitig die Farben, Klarheit und Touch-Reaktionsfähigkeit des iPhone-Displays. Die hochwertige Antireflex-Technologie reduziert störende Spiegelungen und sorgt für lebendige Farben. Eine spezielle Anti-Fingerprint-Beschichtung verhindert zudem unschöne Fingerabdrücke.

Mit einer Stärke von nur 0,33 mm sorgt der Displayschutz für eine originalgetreue Darstellung und bietet dank der verstärkten Nano-Titan-Schicht gleichzeitig zuverlässigen Schutz vor Stößen und Aufprallschäden. Der Displayschutz wurde darauf getestet, Stürze aus bis zu 2,7 Metern Höhe sowie bis zu 10.000 Kratzzyklen standzuhalten** und sorgt so für zuverlässigen Schutz vor Stößen und den täglichen Belastungen.

Titan SmartShield Pro Blau-zu-Rot Displayschutz: Ein angenehmeres Seherlebnis

Entwickelt für alle, die ihr Smartphone intensiv nutzen: Der Displayschutz wandelt blaues Licht in rotes Licht um und sorgt so für ein angenehmeres Seherlebnis. Gleichzeitig trägt er dazu bei, die Augen zu entlasten und einen erholsamen Schlaf sowie das allgemeine Wohlbefinden zu unterstützen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Blaulichtfiltern, die die Darstellung des Displays verändern können, kombiniert der Displayschutz seine Lichtumwandlungstechnologie mit einer hochwertigen Antireflexbeschichtung. So bleiben lebendige Farben und eine klare Darstellung erhalten.

Darüber hinaus bietet der Displayschutz dank Nano-Titan-Technologie zuverlässigen Schutz im Alltag: mit Aufprallschutz aus bis zu 2,7 Metern Höhe, einer geprüften Widerstandsfähigkeit von bis zu 10.000 Kratzzyklen** und einer Anti-Fingerprint-Beschichtung, die für eine langanhaltende Alltagstauglichkeit sorgt.

Titan SmartShield Pro heller Sicht- und Displayschutz: Alles sehen. Nichts preisgeben.

Titan SmartShield Pro heller Sicht- und Displayschutz schützt sensible Informationen zuverlässig vor neugierigen Blicken von der Seite und sorgt gleichzeitig für ein helleres, besser ablesbares Display. Die branchenführende Technologie zur Lichtstreuung sorgt dafür, dass das Display bis zu 10 heller bleibt als bei herkömmlichen Zwei-Wege-Sichtschutzfolien***. Da die Displayhelligkeit weniger stark erhöht werden muss, um die reduzierte Sichtbarkeit auszugleichen, kann der Displayschutz unter kontrollierten Bedingungen zudem eine bis zu 10 längere Akkulaufzeit ermöglichen.

Der Displayschutz kombiniert zuverlässigen Sichtschutz mit einer hochwertigen Antireflex-Technologie, Nano-Titan-Aufprallschutz, geprüfter Widerstandsfähigkeit von bis zu 10.000 Kratzzyklen** und einer speziellen Anti-Fingerprint-Beschichtung. Damit ist er ideal für unterwegs, ob auf dem Arbeitsweg, auf Reisen, in gemeinsam genutzten Arbeitsbereichen oder in anderen öffentlichen Umgebungen.

Einfache und präzise Anbringung zu Hause

Jeder Titan SmartShield Pro-Displayschutz verfügt über Belkins Applikationssystem zur Anbringung durch Schließen und Ziehen, wodurch eine präzise, blasen- und staubfreie Anbringung zu Hause ermöglicht wird. Jede Packung enthält: Positionierungsschale, Haftstreifen zur Staubentfernung, Reinigungstuch und alkoholgetränktes Tuch.

Preise und Verfügbarkeit

Die Belkin Titan SmartShield Pro Displayschutzfolien Clear, Blau-zu-Rot und der helle Sicht- und Displayschutz lsind jetzt auf Belkin.com, amazon.com und weltweit bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich.

Titan SmartShield Pro Displayschutz: 54,99 EUR

Titan SmartShield Pro Blau-zu-Rot Displayschutz: 64,99 EUR

Titan SmartShield Pro heller Sicht- und Displayschutz: 64,99 EUR

Alle drei Displayschutzfolien werden in Amerika durch eine eingeschränkte lebenslange Garantie und im übrigen Teil der Welt durch eine eingeschränkte zweijährige Garantie abgesichert.

Kompatibilität

Titan SmartShield Pro: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max

Titan SmartShield Pro Blau-zu-Rot: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max

Titan SmartShield Pro heller Sicht- und Displayschutz: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max

Medienkit

Download HIER verfügbar

* Der Aufprallschutz basiert auf Falltests unabhängiger Prüfstellen, bei denen die Displayschutzfolien Stürze aus einer Höhe von bis zu 2,7 Metern überstanden haben. ** Die Angaben zur Kratzfestigkeit basieren auf internen Labortests. Nach bis zu 10.000 Kratzzyklen mit einem beschwerten Stahlwollapplikator konnten keine sichtbaren Beschädigungen an der Oberfläche festgestellt werden. Ergebnisse können variieren. *** Die Angaben zur Displayhelligkeit und Akkulaufzeit basieren auf Tests durch unabhängige Prüfstellen, bei denen Geräte mit dem hellen Titan SmartShield Pro Sicht- und Displayschutz mit Geräten mit herkömmlichen Sichtschutzfolien verglichen wurden. In den Tests wurde eine bis zu 10-prozentige Erhöhung der Helligkeit sowie eine bis zu 10-prozentige Verlängerung der Akkulaufzeit unter kontrollierten Bedingungen nachgewiesen. Ergebnisse können je nach Gerät, Einstellungen und Gebrauch variieren.

Über Belkin

Belkin, ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Belkin hat sich seit seinen Anfängen in einer Garage in Südkalifornien 1983 zu einem vielseitigen globalen Technologieunternehmen entwickelt. Wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260909300214/de/

Contacts:

Medienkontakt

Cassie Pineda

Senior Global Communications Manager

comms@belkin.com