Die Gettex-Risk-Indikatoren zeigen eine nachlassende Risikobereitschaft. Besonders deutlich wird das im US-Langfristmodell: Der Wert fiel am 11. September von 0,251 am Morgen auf -0,0378 am Abend. Bei unserer Auswertung vom 3. September hatte er sich mit 0,016 noch knapp im positiven Bereich gehalten. Der kurzfristige US-Indikator notiert um 19:15 Uhr ebenfalls im Minus. Mit -0,0837 liegt er allerdings deutlich über seinem bisherigen Tagestief von -0,5321. Die Nervosität hat nachgelassen, das längerfristige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research